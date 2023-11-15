نصرةً لغزة.. أمينة أردوغان تنظم فعالية "قلب واحد من أجل فلسطين"

قالت السيدة الأولى أمينة أردوغان، إن "غزة اليوم باتت مدينة الأطفال المجهولين"، في إشارة إلى مصطلح "الجندي المجهول".

جاء ذلك في كلمة لها، الأربعاء، أمام قمة لعقيلات رؤساء دول بعنوان "قلب واحد من أجل فلسطين"، بإسطنبول وسط الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

وأضافت أمينة أردوغان، أنها سبق وأن سمعت بمصطلح "الجندي المجهول"، إلا أنها لم تكن تتخيل أن تسمع بأنباء عن أطفال كتبت على جثامينهم "طفل مجهول"، في إشارة إلى ما تشهده غزة في هذا الخصوص.

وأكدت أنها وبصفتها أم، وامرأة وإنسانة ترفض "توريث الأجيال القادمة إرثا قذرا كهذا دون محاسبة فاعليه".

وطالبت أردوغان، "بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الهجمات على غزة، في المحكمة الجنائية الدولية، بسبب جرائم الحرب التي ارتكبوها".

عقيلة الرئيس التركي، دعت عقيلات الزعماء إلى "إعلاء أصوات من لا صوت لهم من المدنيين الذين يُقتلون في غزة ويتعرضون لمذبحة جماعية".

وتابعت "كلّ واحدة منا تملك صوتا عاليا، ويكون هذا الصوت أعلى عندما نلتقي ونجتمع".

سيدة تركيا الأولى، دعت عقيلات الزعماء أيضا إلى توحيد كلماتهن "من أجل المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة".

وأردفت "تعالوا لنحوّل هذا الملتقى من مجرّد قول إلى فعل، ولنجعله مبادرة من أجل السلام في فلسطين".

وحضرت القمة زوجات زعماء وممثلين خاصين من 14 دولة، فيما شارك عقيلات زعماء أذربيجان والبرازيل وفنزويلا، عبر إرسال رسائل مصورة للقمة.

وعقب القمة التقطت أمينة أردوغان، وعقيلات الزعماء المشاركان في القمة، صورة تذكارية جماعية.

وتتواصل المواجهات في القطاع على وقع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي لليوم الـ40 على غزة، خلّفت 11 ألفا و320 قتيلا فلسطينيا، بينهم 4650 طفلا و3145 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و200 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الثلاثاء.