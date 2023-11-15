وزير الصحة التركي في القاهرة لبحث جهود تنسيق المساعدات الطبية لغزة ونقل مرضى السرطان إلى تركيا

وصل وزير الصحة التركي إلى القاهرة والتقى نظيره المصري وبحث جهود تنسيق المساعدات الطبية لغزة ونقل مرضى السرطان إلى تركيا.

وكان في استقبال قوجة بمطار القاهرة الدولي، وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار ومسؤولون آخرون.

ومن المقرر أن يزور قوجة وعبد الغفار المرضى في مستشفى معهد ناصر للسرطان.

والأسبوع الفائت، أجرى وزير الصحة التركي دبلوماسية هاتفية مع كل من نظيريه الإسرائيلي موشيه أربيل والمصري عبد الغفار لنقل مرضى غزة من معبر رفح الحدودي.

ونتيجة لهذه المبادرات، تم تشكيل فريق تنسيق طبي بين تركيا ومصر وإسرائيل.

يذكر أن تركيا أرسلت إلى مصر من أجل أهالي غزة، سفينة مساعدات طبية تقل قرابة 500 طن من المعدات الإغاثية، بينها أجهزة طبية وأدوية و8 مستشفيات ميدانية و20 سيارة إسعاف ومستلزمات طبية.

وقبلها أرسلت تركيا معدات وطواقم طبية إلى المنطقة عبر الطائرة الرئاسية.