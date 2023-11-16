الأكاديمية البحرية التركية تحتفل بالذكرى الـ 250 لتأسيسها

تحتفل الأكاديمية البحرية التركية بالذكرى السنوية الـ250 لتأسيسها في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 1773، في حي قاسم باشا، بإسطنبول.

وتكريماً لهذا الحدث الهام، فتحت قيادة الأكاديمية البحرية بجامعة الدفاع الوطني أبوابها للصحافة. وأقيمت جولة خاصة لهم في حرم جامعة توزلا، لتسليط الضوء على المساعي التعليمية التاريخية والمعاصرة للمؤسسة.

وقدم العقيد أمين يلماز من هيئة الأركان البحرية، إحاطة شاملة عن الأكاديمية، بينما تحدث الأدميرال رمضان أوزغول، قائد الأكاديمية، مع الصحافة للرد على استفساراتهم.

وأتاحت الجولة نظرة مباشرة على مرافق التدريب والمعيشة في الأكاديمية، وتضمنت عروضاً توضيحية على السفن وأجهزة محاكاة الاتصالات والرادار، بالإضافة إلى أنشطة التجديف واليخوت في الميناء. وبعد تناول وجبة الغداء، خضع الطلاب لجلسات تدريبية بحرية أساسية.

وتحت قيادة قائد أسطول التدريب الكابتن البحري فولكان صالح إيسر، تعرض الطلاب لوحدات التدريب الأساسية، بما في ذلك قيادة السفينة والاتصالات التكتيكية ونقل المواد بين السفن والعملية المعقدة لاستلام وإرسال أكياس البريد. وأكد هذا الحدث التذكاري على الإرث الغني للأكاديمية البحرية والتزامها المستمر بالتميز البحري.

المسابقات الرياضية

من خلال تقديم معلومات عن تدريب طلاب الأكاديمية على الرماية، ذكر المدرب الملازم أول دوغان سيزر أن الطلاب يستعدون لمسابقات المدارس البرية والبحرية والجوية عن طريق التدريب لمدة 2 إلى 3 ساعات كل مساء بعد الفصول الدراسية.

وأفاد سيزر أن الطلاب شاركوا في مسابقات المسدس والبندقية للجنسين، وحصلوا على المركز الأول في كأس أتاتورك يومي 11 و12 نوفمبر/تشرين الثاني، والمركز الخامس في بطولة القوات المسلحة التركية للرماية.

وأشار العقيد أوزغور أقار مدرب فريق التنس، إلى أن فرق الرجال والسيدات يتدربون في الملاعب الداخلية والخارجية 3 مرات في الأسبوع. وأعلن قائلاً: "لمدة 3 سنوات متتالية، ظل فريقنا متصدراً البطولة الرياضية بين الطلاب. ونحن نتنافس أيضاً في المسابقات بين الجامعات".

وفي الأكاديمية البحرية، تستمر الدورات التدريبية في تحقيق مهمتها وهي تنشئة "بربروس" المستقبليين الذين "يتمتعون بالفضول والقدرة على التكيف والاستباقية" في مشروع "السفينة الوطنية" المستمر والمتطور. ويهدف برنامج السفن الحربية التركية هذا إلى تطوير طرادات وفرقاطات متعددة الأغراض يمكن نشرها في مهام مختلفة.

وتشير كلمة "بربروس" في سياق الأكاديمية البحرية التركية إلى خير الدين بربروس باشا، الذي كان أميرالاً عثمانياً خدم الإمبراطورية العثمانية في القرن السادس عشر والمعروف بإنجازاته في البحر الأبيض المتوسط.

وتأسست الأكاديمية البحرية التركية في قاسم باشا في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 1773، على يد النقيب العام سيزايرلي غازي حسن باشا. وظلت الكلية في قاسم باشا حتى عام 1834، عندما تم نقلها إلى ثكنة جزيرة هيبلي البحرية. وبعد 4 سنوات، عادت الكلية إلى قاسم باشا، ولكن هذه المرة في قصر غازي حسن باشا، الذي تم تجديده ليصبح مبنى مدرسة الهندسة البحرية.

وبين عامي 1941 و1946 وسط الحرب العالمية الثانية، تم نقل المدرسة إلى مرسين واستأنفت أنشطتها مرة أخرى في جزيرة هيبلي عام 1946. وفي 31 أغسطس/آب 1985، تم افتتاح الحرم الجامعي الحالي في توزلا.

الدفاع عن الوطن الأزرق

تقوم الأكاديمية البحرية التي لا تزال المصدر الرئيسي لضباط البحرية التركية على مدى 250 عاماً، بإعداد ضباط البحرية المستقبليين.

وبعد حفل 31 أغسطس/آب، بدأ 466 ملازماً بينهم 10 نساء و12 فرداً ضيفاً من دول أجنبية، الذين أكملوا تعليمهم لحماية الحقوق والمصالح البحرية للجمهورية التركية، مهامهم في البحرية.

وبينما تولى الملازمون مناصبهم في البحرية للدفاع عن "الوطن الأزرق"، أنهى 318 بحاراً شاباً تدريبهم التوجيهي في حرم هيبلي وأدّوا القسم في 27 سبتمبر/أيلول.

وتشمل عقيدة الوطن الأزرق المناطق البحرية التركية في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط وبحر إيجه، فضلاً عن المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد والجرف القاري بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة.

ولتلبية احتياجات القوى العاملة المؤهلة لقيادة القوات البحرية التركية، تواصل الأكاديمية البحرية برامجها التعليمية والتدريبية بإجمالي عدد طلاب يبلغ 1.685 طالباً. ومن بين هؤلاء الطلاب 96 زائراً من 13 دولة حليفة وصديقة.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك برنامج تبادل دولي يتكون من طلاب أتراك يدرسون في الصف الثاني في الأكاديمية البحرية لجمهورية كوريا، وطلاب في الصف الرابع يدرسون في تركيا نيابة عن البحرية الكورية.

ضباط ومهندسون

ومن خلال البرنامج الأكاديمي، يخضع طلاب البحرية لمدة 5 سنوات من التدريب الصارم في الممارسات البحرية التطبيقية والدراسات الهندسية، بما في ذلك الفصل التحضيري للغة الإنجليزية في السنة الأولى. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم المنهج التعليم باللغتين الروسية والصينية.

ويمكّن هذا التدريب الطلاب من تشغيل معدات حربية عالية التقنية كي يصبحوا ضباطاً بحريين حاصلين على درجة البكالوريوس المعترف بها من قبل مجلس التعليم العالي.

وتقدم الأكاديمية التعليم الجامعي في 5 مجالات هي الكمبيوتر والهندسة الكهربائية الإلكترونية والصناعية وبناء السفن والهندسة الميكانيكية. وبالإضافة إلى ذلك، يتم توفير التدريب العسكري الأكاديمي والتطبيقي لضمان تأهيل ضباط البحرية والبحارة لاحتياجات البحرية.

ويتولى الحفاظ على التعليم الجامعي الأكاديمي 129 عضواً أكاديمياً، من بينهم أستاذان و5 أساتذة مشاركين و61 مدنياً.

توبيتاك وتكنوفيست

وفي هذا العام شارك أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين، في ثلاثة مشاريع لمجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا توبيتاك، كمنفذين وفي ستة مشاريع أخرى في وكالة أبحاث الطاقة النووية والمعادن التركية.

وعلاوةً على ذلك، وكجزء من التعاون بين الأكاديمية والمكتب الوطني لمشروع تصميم الغواصات، يساهم 5 من أعضاء هيئة التدريس حالياً في التصميم المفاهيمي للغواصات الوطنية.

وقد فاز طلاب نادي التقنيات الميكانيكية للأكاديمية بالمركز الأول مع فريق Two Blue من الأكاديمية أيضاً، والمركز الثالث مع فريق Armada من نفس الأكاديمية، من بين 225 فريقاً في فئة تصميم المحركات النفاثة في تكنو فاست هذا العام، وهو أكبر مهرجان للطيران والفضاء والتكنولوجيا في العالم.

كما حقق طلاب نادي التقنيات الميكانيكية المركز الأول على مستوى العالم، في مسابقة تصميم المحركات النفاثة التي ينظمها المعهد الأمريكي للطيران والفضاء 2023.

التدريبات والإنجازات

يتم استخدام قوارب التدريب وأجهزة المحاكاة لتعزيز الفهم النظري لطلاب الملاحة البحرية من خلال التطبيقات العملية. واستناداً إلى المنهج المهني، يقضي الطالب المتخرج من مدرسة المتدربين ما لا يقل عن 220 ساعة دراسية في هذه المحاكاة.

ويتم التطبيق العملي للمعرفة النظرية المكتسبة خلال العام الدراسي من خلال تدريب القوارب والمراكب الشراعية استعداداً للواجب. ويعزز التدريب البحري المتقدم والبحر المفتوح المواد النظرية ويزيد من إلمام الطلاب بالموانئ المحلية والأجنبية.

وقبل التخرج، يكمل كل طالب تدريباً معتمداً في مجال السلامة من الحرائق والعناية بالجروح والإسعافات الأولية.

وتجري قيادة مركز التدريب تحت الماء دورة تدريبية أساسية للضفادع البشرية في المدرسة، ويكمل 20 طالباً في المتوسط الدورة بنجاح ويحصلون على شارة الضفدع البشري كل عام.

كما يمكن للطلاب المشاركة في الأندية الاجتماعية المختلفة بناءً على اهتماماتهم، مثل الشطرنج والسينما والمسرح والموسيقى والتاريخ البحري ونمذجة السفن وتقنيات السفن والميكاترونكس والروبوتات والأمن السيبراني.

ويتم الاهتمام بتنمية القدرات البدنية للطلاب الذين يتلقون التعليم الأكاديمي. وتفتخر الأكاديمية البحرية التركية بمرافق رياضية معاصرة، تشمل قاعات رياضية داخلية وخارجية وحمام سباحة داخلي وملاعب تنس ومدربين متخصصين يقدمون برامج رياضية متنوعة.

وتسلط الأكاديمية الضوء على الرياضات البحرية مثل السباحة والتجديف والإبحار، إلى جانب التدريب الجماعي في جميع التخصصات، وتشارك بفعالية في البطولات الرياضية المحلية والدولية.

وبفضل مرافق المراكب الحديثة والأسطول المتنوع المكون من 110 مركباً شراعياً و80 قارباً للتجديف عبر فصول متعددة، يمكن لتركيا أن تستوعب في الوقت نفسه ما يصل إلى 500 طالب للتدريب البحري.

كما تشارك الأكاديمية باستمرار في جميع السباقات المدرجة في التقويم السنوي لاتحاد الإبحار والتجديف التركي. وقد تنافست هذا العام في 13 سباقاً لليخوت، يضم كل منها ما لا يقل عن 4 يخوت. وحصل 7 من طلابها على المركز الأول و4 على المركز الثاني و4 على المركز الثالث و3 على المركز الرابع.

إصلاح يخت سافارونا الخاص بمؤسس الجمهورية

من أحد المشاريع المهمة لقيادة القوات البحرية التركية، استخدام يخت سافارونا Savarona الخاص بمؤسس الدولة مصطفى كمال أتاتورك، في الرحلات البحرية لطلاب الأكاديمية. ففي 17 أغسطس/آب، تم نقل سافارونا إلى البحرية وفي 19 سبتمبر/أيلول، بدأت قيادة حوض بناء السفن في إسطنبول التابع لوزارة الدفاع الوطني في إصلاحات حوض السباحة.

وسيتم الانتهاء من أنشطة الصيانة المخطط لها ضمن نطاق إعادة تشغيل اليخت في صيف عام 2024.

والحلم الأكبر لأعضاء الأكاديمية البحرية هو إجراء تدريب في البحر المفتوح على متن السفينة التي هي التراث الروحي لأتاتورك، في أسرع وقت ممكن.