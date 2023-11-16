عبر مصر.. وصول أول طائرة من غزة إلى تركيا وعلى متنها 27 مريضًا بالسرطان

هبطت في أنقرة ليل الأربعاء-الخميس طائرتان على متنهما 27 مريضاً بالسرطان من قطاع غزة عبر مصر لاستكمال العلاج في تركيا.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إنّ الطائرتين حطّتا في أنقرة بعيد الساعة 00,30 (21,30 ت غ) وعلى متنهما المرضى ومرافقون لهم.

وكان وزير الصحّة التركي فخر الدين قوجه قال مساء الأربعاء إنّ ما مجموعه 40 شخصاً هم 27 مريضاً بالسرطان ومرافقون لهم تمكّنوا من مغادرة قطاع غزة إلى مصر تمهيداً لنقلهم إلى تركيا.

وفي حديث مع صحافيين، قال قوجه الذي زار مصر لمحادثات حول إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة "عبر 27 مصابا بالسرطان في غزّة معبر رفح. خططنا لنقل هؤلاء المرضى الـ26 إلى تركيا اليوم" مع 13 مرافقاً لهم.

ومعبر رفح الحدودي الذي تسيطر عليه مصر هو نقطة الوصول الرئيسية إلى قطاع غزة الفلسطيني الذي يقصفه الجيش الإسرائيلي منذ ثلاثة أسابيع ردًا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل.

وفي قطاع غزة، أدى القصف الإسرائيلي المتواصل إلى مقتل 11500 شخصًا معظمهم من المدنيين بينهم 4710 أطفال، وفقًا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وتنتظر أنقرة الضوء الأخضر من مصر لفتح مستشفياتها الميدانية في رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة، بهدف علاج الجرحى والمرضى الفلسطينيين.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه "آمل أن نتمكن في المستقبل القريب من إنشاء مستشفى ميداني في غزة، في المنطقة القريبة من معبر رفح، وجهودنا تسير في هذا الاتجاه".

وزادت تركيا، وهي داعمة تقليدية للقضية الفلسطينية، انتقاداتها مؤخرًا لإسرائيل، منددة بالقصف الذي يستهدف السكان المدنيين في غزة.

وسبق أن أرسلت تركيا طائرات شحن عدة بالإضافة إلى سفينة محملة بالأغذية والمعدات الطبية والأدوية إلى مصر ومخصصة لغزة، بما في ذلك حاضنات ومولدات كهرباء.

بغ/كبج/ب ق-بم/ح س

ign: justify;">