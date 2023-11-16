وزارة الخارجية التركية تنتقد افتراءات نتنياهو بحق الرئيس أردوغان

انتقدت وزارة الخارجية التركية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونشرت وزارة الخارجية التركية، مساء الأربعاء، بيانًا حول "الافتراءات التي لا أساس لها من الصحة التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير خارجيته كوهين، بحق الرئيس أردوغان".

وشدد البيان على أن المسؤولين الإسرائيليين "الذين دخلوا صفحات التاريخ المظلمة بالمجازر التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني لا يحق لهم الحديث عن القانون".

وأضاف: "بنيامين نتنياهو الذي يزعجه التعبير عن الحقائق، وإيلي كوهين، ساقا افتراءات بحق رئيسنا لا أساس لها من الصحة ولا يمكن أن تغطي على جرائمهما".

ولفت إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين الذين فقدوا منذ وقت طويل شرعيتهم في الضمير الإنساني لن يتمكنوا من التستر وصرف الأنظار عن الجرائم التي ارتكبوها من خلال قصف المستشفيات وقتل النساء والأطفال أمام أعين العالم أجمع".

وأكد البيان أن "محرضي ومرتكبي هذه الجرائم ضد الإنسانية، والتي أثارت سخطاً كبيراً في الرأي العام العالمي، سوف يخضعون للمحاكمة عاجلاً أم آجلاً".

وأوضح أن تركيا ستواصل "معارضة المجزرة التي ترتكب في غزة ودعم القضية المشروعة للشعب الفلسطيني".