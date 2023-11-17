تحييد مسؤول كبير ومؤسس في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمال سوريا

أعلن جهاز الاستخبارات التركي تحييد المسؤول الأيديولوجي بتنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي المدعو علي سوباشي، في عملية شمال سوريا.

وقالت مصادر أمنية إن سوباشي كان مدرجًا ضمن قائمة الإرهابيين المطلوبين، وانضم إلى صفوف التنظيم باكرا في مرحلة التأسيس.

وأوضحت المصادر أن سوباشي كان يمتلك علاقات وثيقة مع قياديي التنظيم رفيعي المستوى في سوريا والعراق.

وكان سوباشي مسؤولًا عن نشر أيديولوجية التنظيم الانفصالي إلى الكوادر، وإعادة تجنيد كل من يحاول الهرب.

وتم تحييد سوباشي بعملية دقيقة نفذتها الاستخبارات التركية بعد تحديد مكانه في شمال سوريا.

وأظهرت التحريات أن سوباشي كان ينشط في تركيا وإيران والعراق، وخلال عملية "غصن الزيتون" التي نفذتها القوات المسلحة التركية شمال سوريا عام 2018، أصبح من القياديين المشرفين على المنطقة.

و"بي كي كي" (PKK) مدرج على قائمة الإرهاب لدى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وهو تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته ردا على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.

أمّا "واي بي جي" (YPG) فهو الذراع السوري لـ"بي كي كي"، وقد شنت تركيا عدة عمليات عسكرية لتطهيره شمال سوريا.