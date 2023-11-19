وزير الخارجية فيدان: الدبلوماسية ليست الطريقة الوحيدة لحل أزمة غزة

قال وزير الخارجية هاكان فيدان السبت، إن تركيا تستخدم حاليًا الوسائل الدبلوماسية لإنهاء الحصار والهجمات الإسرائيلية على غزة. ومع ذلك، لا تزال هناك طرق أخرى لحل الأزمة إذا ما فشلت الدبلوماسية.

وفي حديثه لقناة الجزيرة، قال فيدان إن تركيا تسعى جاهدة لوضع حد للمعاناة والمأساة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون من خلال الوسائل الدبلوماسية.

وقال: "نظرتنا الاستراتيجية للمنطقة ما زالت ثابتة، المنطقة بحاجة للاستقرار والتنمية الاقتصادية. والطريق إلى هذا يمر بإيجاد حل للقضية الفلسطينية وبالتحديد حل الدولتين وإنهاء هذه المشكلة تماما".

وأكد فيدان في نفس الوقت أن "الموقف التركي تغير تماما فيما يتعلق بمسألة التطبيع بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وحول ما تشهده غزة حاليا أكد أن "السياسة التركية قائمة على مبدأين هما وقف عاجل لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا".

وأشار إلى أنّ تركيا في حرب غزة الأولى والثانية لعبت دورا في الوساطة قائلاً: "الآن في الحرب الثالثة رأينا إن لم نكثف جهودنا لحل الدولتين بالتوازي مع وقف إطلاق النار فإننا سنشهد حربا رابعة وخامسة وسادسة".

وعن قمة الرياض العربية والإسلامية، أكد وزير الخارجية التركي "قطع تركيا مع الدول الإسلامية مسافات هامة واتخاذ قرارات مهمة هناك"، معتبرا قمة الرياض "انعطافة فيما يتعلق بإظهار روح التعاون والتضامن بين الدول الإسلامية".

وقال: "إخوتنا في المنطقة يسألوننا ـ وهم على حق في سؤالهم- اجتمعتم وتحدثتم ماذا سيحدث؟، ومتى سيتوقف نزيف دم الشعب الفلسطيني؟ المساعدة متى ستأتي؟ وهذه أسئلة مهمة. وهنا نقطة أخرى مهمة، هي اجتماع الدول الإسلامية، واكتشاف القدرات في تعاونها وتركيزها على نقطة واحدة، وأنا أرى إمكانات كبيرة هنا".

وأكد أنّ "الدول الإسلامية اختارت استخدام كافة الوسائل الدبلوماسية والإنسانية التي بيدها من أجل إيجاد حل للمشكلة".

وشدد على "ضرورة التواصل مع الدول خارج المنطقة من أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا والمحيط الهادئ من أجل إيقاف القتل عبر الأمم المتحدة وغيرها من المنابر الدولية".

وأوضح وزير الخارجية التركي قائلا: "تناولنا مع الدول الإسلامية قطع العلاقات مع إسرائيل، وهم يهدفون لاتخاذ قرارات جماعية من أجل إيقاع تأثير أكبر للعقوبات".

كما أكد فيدان "ضرورة تحقيق الوحدة بين الدول الإسلامية والتركيز على إمكانياتها في التعاون".

وشدّد على أن "أنقرة لا تتفق مع واشنطن في دعمها المطلق لإسرائيل ورفضها وقفا دائما لإطلاق النار".

وتطرق وزير الخارجية على مجموعة العمل للدول الإسلامية المكونة من 7 دول وهي تركيا وإندونيسيا ونيجيريا والأردن ومصر وقطر والسعودية.

وبين أن "ممثلي ووزراء خارجية هذه الدول سيعقدون قريبا اتصالات في العديد من عواصم الدول".

وعن طبيعة عمل اللجنة السباعية أوضح فيدان أنها "تمثل 57 دولة، ستتابع تطبيق القرارات التي اتخذت من قبل القمة العربية والإسلامية إلى جانب عملها كـ "لوبي" على الساحة الدولية، لمشاركة رؤية الدول العربية والإسلامية مع الدول المعنية".

وأكد الوزير التركي أنّ "مصر تفعل ما بوسعها، وتبذل جهودا كبيرة من أجل إيصال المساعدات القادمة إلى ميناء رفح لداخل غزة".

وأوضح "وجود توقف وبطء في دخول المساعدات إلى غزة بالمسائل التي تحتاج فيها مصر التنسيق مع إسرائيل".

وشدد الوزير التركي على ضرورة العمل الإسلامي المشترك في اتخاذ الخطوات حيال ما تتعرض له غزة، وذلك من أجل خلق تأثير أقوى وأجدى من التحرك الدول الإسلامية منفردة.

وفي رده على سؤال حول المعوقات التي تقف أمام تركيا في تشكيل تكتل يضم الدول التي تقاطع إسرائيل كدول أمريكا اللاتينية وفي مقدمتها البرازيل وأيضا جنوب إفريقيا والنرويج وإيران والدول العربية كالجزائر وقطر والكويت وعُمان والأردن والعراق وغيرها قال الوزير التركي: "لا يوجد أي عائق. وهذا موجود على أجنداتنا".

وبين أن بحث تطبيق هذا المقترح "تم في الاجتماع الذي استضافت فيه عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان زوجات قادة دول وحكومات من كافة أنحاء العالم بإسطنبول".

واستدرك بأن "الأولوية هنا تبدأ من تشكيل منبر من الدول العربية والإسلامية الجارة لفلسطين ثم تمتد لتشمل دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا وبقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وأكد فيدان على أن "لقائه مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن كان صريحا وأبلغه طلبات تركيا بوقف الظلم الحاصل بغزة وإيصال المساعدات دون انقطاع ورفض تركيا القاطع لتهجير أهالي غزة".

وعن علاقة تركيا بحركة حماس أكد فيدان ٫أنه "ليس شرطا أن يتوافق الموقف التركي مع الدول الغربية، وتركيا لا ترى حماس حركة إرهابية بل تراها حركة تحرر".

وعن ملف الرهائن والتنسيق مع قطر بهذا الخصوص، أوضح الوزير "وجود تنسيق متقدم المستوى بهذا الخصوص".

ووصف فيدان السلاح النووي الإسرائيلي بأنه "سر واضح" للجميع وأنّ إسرائيل طورت من قدراتها في ظل عدم توقيعها لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النوية وبدعم من الدول الغربية.

والمشكلة الأكبر بهذا الخصوص بحسب فيدان، "التهديدات التي يطلقها بعض الساسة المجانين في إسرائيل باستخدام هذه الأسلحة".

وحل مشكلة الأسلحة النووية بحسب فيدان "يتلخص بإزالة كافة الأسلحة النووية من المنطقة أو امتلاك دول لها من أجل أن تحمي نفسها".

وفي نهاية اللقاء ترحم الوزير التركي على الشهداء في غزة وأكد وقوف تركيا إلى جانب أهالي غزة، ومواصلتها علاج الجرحى.