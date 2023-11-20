الرئيس التركي: قادة أوروبا باتوا أسرى عار الهولوكوست

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القادة الأوروبيين، الاثنين، بأنهم باتوا "أسرى عار الهولوكوست" لمواقفهم "غير المنصفة" إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للرئيس أردوغان بعد اجتماع للحكومة التركية بالعاصمة أنقرة.

وأشار أردوغان إلى إرسال تركيا لـ 11 طائرة شحن وسفينة محملة بالمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة عبر مصر.

وقال الرئيس التركي: "أرسلنا 800 طن من المساعدات الإنسانية من أجل إخوتنا في غزة".

وتحاول إسرائيل بحسب الرئيس التركي، "كسر عزيمة المقاومة عند الغزيين ليس بقتلهم فحسب بل بقطع الماء والوقود والكهرباء والاتصال عنهم وأيضا بقصف المستشفيات".

وأضاف: "غزة تشهد منذ 7 أكتوبر وحشية لا تقل عما حدث خلال الحروب الصليبية قبل ألف عام وفي الحرب العالمية الثانية".

وأكد على أنّ بلاده كثفت جهودها لوقف إراقة الدماء في غزة، قائلاً: "نتابع بأسف انعدام ضمير الدول الغربية".

وقال: "إسرائيل وداعموها يستخدمون كافة وسائل الحرب الحديثة ضد الأطفال والنساء والمسنين، وسيُحاكمون أمام ضمير الإنسانية".

وقال :"إن قتل أطفال تفوح من أفواههم رائحة الحليب وقتل أمهاتهم وآبائهم والشيوخ والنساء بقصف الطائرات والدبابات والمدافع وإمطارهم بالرصاص لا يسمى حرباً بل همجية".

وجدد الرئيس التركي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "فقد سمعته أمام شعبه ويحاول استعادتها بقصف المستشفيات والمدارس والمعابد".

وقال: "بالأخص قصف المستشفيات، أصبح رمزا للظلم الإسرائيلي، كل المستشفيات في غزة تقريبا إما أنها تدمرت أو تضررت بسبب القصف".

وانتقد الرئيس التركي الدول الغربية لاكتفائها بمشاهدة قصف إسرائيل المستشفيات في غزة قائلاً: "قالوا (الغرب) حيال قصف المستشفيات الذي يوصف بأنه انتهاك صارخ لقوانين الحرب، 'لإسرائيل حق الدفاع عن النفس' ورأينا دولا تقوم بدعم إسرائيل أيضا".

وأشار الرئيس التركي إلى أنهم قرروا نقل مرضى مستشفى الأورام السرطانية الوحيد في غزة (الصداقة التركي) إلى تركيا لاستكمال علاجهم، وتمكنوا حتى اليوم من إحضار 88 مريضا مع 61 مرافق لهم.

وتطرق أردوغان للزيارة التي قام بها للمرضى الفلسطينيين الخميس الماضي.

وقال: "في الوقت الذي تحشد تركيا جهودها لوقف إراقة الدماء في غزة، نتابع بخجل انعدام الضمير عند الدول الغربية".

وأردف: "في كل يوم ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي مذابح ضد الأبرياء، من النساء والأطفال والصحفيين والأطباء والمسنين والمدنيين، ولا يأتي أي ردّ فعل حيال هذا من أوروبا وأمريكا".

وشدد الرئيس التركي على أنّ بلاده هي "الدولة الوحيدة التي لا تستطيع إسرائيل مهما حاولت اتهامها بمعاداة السامية، فليس في ماضي تركيا وصمة عار كهذه".

كما تطرق الرئيس التركي لمسألة الأسلحة النووية الإسرائيلية وأكد أن بلاده لن تسمح بنسيان هذه القضية.

وأكد أنّ المؤسسات التركية وفي مقدمتها إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) والهلال الأحمر والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) مع المنظمات المدنية التركية، "تعمل في أصعب البقع الجغرافية حول العالم لمد يد العون للمحتاجين".

وقال :"كما أنّ ألم الفلسطينيين هو ألمنا، بقدر ذلك فإن ألم إخوتنا الأويغور وأتراك الأهسكا وتتار القرم وتركمان كركوك هو ألمنا".

وذكر أن "يد العون التركية موجودة في كل مكان تذرف فيه الدموع وتنكسر فيه القلوب من تركستان إلى أفغانستان ومن البلقان حتى إفريقيا".