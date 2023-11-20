تركيا تجلي 170 مواطنا وذويهم من غزة حتى اليوم

أعلن وزير الخارجية هاكان فيدان إخراج 170 مواطنا تركيا وذويهم من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر حتى اليوم.

جاء ذلك في كلمة الاثنين، خلال مناقشة ميزانية وزارة الخارجية والمؤسسات المرتبطة في لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان.

ولفت إلى وزارة الخارجية تواصل العمل في 2023 لإحلال السلام والأمن في المنطقة وتطوير بيئة الازدهار.

كما أكد أنهم عملوا على تعزيز العلاقات الخارجية والمضي قدما في تحقيق الأهداف العالمية.

وأشار فيدان إلى أن الشعب الفلسطيني يعيش مأساة إنسانية "نتيجة الوحشية الإسرائيلية" في غزة منذ 7 أكتوبر.

وقال: "لا يمكننا أن نبقى صامتين حيال الاستهداف الشامل لغزة وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد بذريعة تدمير حماس".

ولفت إلى أن تركيا تقوم بحراك دبلوماسي مكثف منذ اليوم الأول للأزمة من أجل وقف المجزرة المستمرة وإنهاء الوحشية ومنع تصاعد التوتر في المنطقة بشكل أكبر.

وشدد فيدان على أهمية ابداء دول المنطقة رد فعل بصوت واحد تجاه إسرائيل من حيث ممارسة ضغط جماعي عليها.

وحول المساعدات التركية إلى سكان غزة، قال فيدان إنه تم حتى الآن ارسال 11 طائرة محملة بمساعدات إنسانية إلى مصر، لإيصالها إلى غزة.

كما لفت إلى وصول سفينة تركية كبيرة إلى مصر محملة بالمساعدات وتشمل مشافي ميدانية ومستلزمات طبية وأدوية وغيرها من المساعدات.

ونوه أن تركيا تقوم باتصالات مكثفة بشأن علاج الجرحى الموجودين في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني بقطاع غزة.

ونوه أن 27 مريضا مع 12 مرافقا تم اجلاؤهم من غزة وصلوا أنقرة، فيما عبر 61 مريضا مع 49 مرافقا إلى مصر أمس تمهيدا لنقلهم إلى تركيا.

كما لفت إلى أنه تم إخراج 170 من المواطنين الأتراك وذويهم من قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، وأن عمليات الاجلاء مستمرة.