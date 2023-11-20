القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

جهاز الاستخبارات التركية يحيد مسؤولة في "بي كي كي" الإرهابي شمالي العراق

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 20.11.2023 15:24
أحد الكهوف التي يختبئ فيه الإرهابيون، في أرزينجان، شرق تركيا، 20 نوفمبر 2023. DHA أحد الكهوف التي يختبئ فيه الإرهابيون، في أرزينجان، شرق تركيا، 20 نوفمبر 2023. (DHA)

أعلن جهاز الاستخبارات التركية، اليوم، تحييد مسؤولة جمع الإتاوات وتجنيد العناصر بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، في السليمانية، المدعوة غولسومة دوغان.

جاء ذلك في عملية ضد تنظيم "بي كي كي/ كي جي كي" الإرهابي شمال العراق، حسب ما ذكرته مصادر أمنية للأناضول.

وأوضحت المصادر أن غولسومة دوغان الملقبة "جيان ماردين" كانت مسؤولة عن جمع الإتاوات وتجنيد العناصر لصالح التنظيم الإرهابي.

وأضافت أن الإتاوات التي كانت تجمعها "دوغان" من سكان المنطقة كانت تستخدم في تمويل الهجمات ضد قوات الأمن وفي الدعم اللوجستي للتنظيم.

كما تورطت الإرهابية المذكورة في تجنيد الأطفال أيضاً لصالح التنظيم.

وتنظيم "بي كي كي" المصنّف على قوائم الإرهاب في كلّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعدّ مسؤولاً عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص بينهم أطفال ونساء ورضّع في تركيا.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلن وزير الخارجية هاكان فيدان إخراج 170 مواطنا تركيا وذويهم من قطاع...
مختارات