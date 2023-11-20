جهاز الاستخبارات التركية يحيد مسؤولة في "بي كي كي" الإرهابي شمالي العراق

أعلن جهاز الاستخبارات التركية، اليوم، تحييد مسؤولة جمع الإتاوات وتجنيد العناصر بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، في السليمانية، المدعوة غولسومة دوغان.

جاء ذلك في عملية ضد تنظيم "بي كي كي/ كي جي كي" الإرهابي شمال العراق، حسب ما ذكرته مصادر أمنية للأناضول.

وأوضحت المصادر أن غولسومة دوغان الملقبة "جيان ماردين" كانت مسؤولة عن جمع الإتاوات وتجنيد العناصر لصالح التنظيم الإرهابي.

وأضافت أن الإتاوات التي كانت تجمعها "دوغان" من سكان المنطقة كانت تستخدم في تمويل الهجمات ضد قوات الأمن وفي الدعم اللوجستي للتنظيم.

كما تورطت الإرهابية المذكورة في تجنيد الأطفال أيضاً لصالح التنظيم.

وتنظيم "بي كي كي" المصنّف على قوائم الإرهاب في كلّ من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعدّ مسؤولاً عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص بينهم أطفال ونساء ورضّع في تركيا.