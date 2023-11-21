أنقرة تستعد لإجلاء الدفعة الثالثة من مرضى قطاع غزة

أعلنت أنقرة، الثلاثاء، عن استعدادها لإجلاء الدفعة الثالثة من المرضى من قطاع غزة، خلال الأيام المقبلة، وتضم 50 مريضاً.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في تصريحات صحفية بالعاصمة أنقرة، إنهم أحضروا حتى اليوم 88 مريضاً من قطاع غزة، إلى جانب 62 من مرافقيهم، إلى تركيا.

وأشار إلى استمرار علاج المرضى الـ 88 القادمين من غزة، في مشافي بالعاصمة أنقرة، لافتاً إلى أن 6 منهم يرقدون في العناية المركزة.

وأفاد الوزير التركي بأن فريق تنسيق تركي مصري إسرائيلي، يقوم بتنظيم إجلاء المرضى من غزة.

وحول تفاصيل الدفعة الثالثة من مرضى غزة المزمع نقلهم إلى تركيا، قال قوجة إنه يتوقع أن يتم الإجلاء خلال الأيام المقبلة إن لم يكن هذا الأسبوع.

وأكد أنهم يمنحون الأولوية في إجلاء المرضى للرضّع والأطفال والمصابين، لافتاً إلى أن قائمة الدفعة الثالثة تتكون من 50 شخصاً، يشكل الأطفال أغلبهم.

ومنذ 46 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و128 قتيلا فلسطينيا، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلا و3 آلاف و920 امرأة، فضلا عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.