الجيش التركي يضبط ذخائر وأسلحة في منطقة المخلب-القفل شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية ضبط كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة والمؤونة في أوكار للإرهابيين في منطقة عمليات "المخلب-القفل" شمالي العراق.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية الثلاثاء أن "الجنود الأتراك واصلوا دخول الكهوف والمخابئ والملاجئ التي يستخدمها الإرهابيون واحداً تلو الآخر".

وأوضحت أنه في هذا السياق: "تم ضبط كمية كبيرة من الذخيرة التي تعود للإرهابيين خلال عمليات البحث والمسح التي تمت في منطقة عمليات المخلب- القفل".

وخلال عمليات التفتيش تم العثور على "22 ذخيرة هاون عيار 60 ملم، وذخيرة هاون واحدة عيار 81 ملم، و500 قطعة ذخيرة مضادة للطائرات عيار 12.7 ملم".

كما تم العثور على "10 آلاف قطعة ذخيرة أسلحة خفيفة عيار 7.62×54 ملم1، ومستوعبات، وخزانا مياه اثنان سعة ألف لتر، ووحدات شحن UPS، ودلو بنزين كبير، و200 متر من كابل كاميرات المراقبة، ومواد مؤونة مختلفة".

في 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.