أردوغان يشارك في منتدى الأعمال الجزائري التركي في العاصمة الجزائرية

شارك الرئيس رجب طيب أردوغان في منتدى الأعمال الجزائري التركي في العاصمة الجزائرية، حيث قال بأن القيمة السوقية لاستثمارات الشركات التركية في الجزائر اقتربت من 6 مليارات دولار.

وأضاف أن تركيا هي أكبر دولة مستثمرة في الجزائر وتوفر أكبر قدر من فرص العمل فيها، باستثناء قطاع النفط والغاز الطبيعي.

وأعرب أردوغان عن أمله في رفع قيمة الاستثمارات إلى مستوى 10 مليارات دولار في أقرب وقت ممكن.

وقال إن حوالي 1400 شركة تركية شريكة لشركات جزائرية في الجزائر توفر فرص العمل لحوالي 5 آلاف مواطن جزائري.

وأشار أردوغان إلى أنه بحث مع الجانب الجزائري العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بشكل مفصل خلال الزيارة التي شهدت أيضًا توقيع 13 اتفاقية.

ولفت إلى ظهور "ثمار الإرادة المتبادلة" مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في كل المجالات، وخاصة التجارة والاقتصاد.

وشدّد على أن حجم التجارة بين تركيا والجزائر ازداد العام الماضي 27 في المئة مقارنة بـ2021، وبلغ 5.3 مليار دولار، وهو مستوى قياسي.

وقال إن الزيادة في حجم التجارة مستمرة خلال العام الجاري أيضًا، حيث وصل خلال الأشهر العشرة الأولى إلى 5 مليارات دولار، بزيادة 19 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف: "بمشيئة الله سنكون قد لامسنا مستوى الـ6 مليارات دولار بحلول نهاية العام".

كما أشار إلى أن التعاون بين البلدين سيزداد تطورا في مجال المعاملات التجارية والمصارف بشكل خاص بعد افتتاح فرع بنك زراعات التركي في الجزائر.

وأوضح أن القيمة السوقية لاستثمارات الشركات التركية في الجزائر اقتربت من 6 مليارات دولار.

وذكر أن تركيا تعد الدولة الأكثر استثمارا في المجالات خارج نطاق النفط والغاز الطبيعي، والأكثر توفيرًا لفرص العمل في الجزائر.

وقال إن حكومته تهدف للوصول إلى مستوى 10 مليارات دولار في التجارة مع الجزائر خلال أقرب وقت ممكن.