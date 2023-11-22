وزير الخارجية التركي: يجب التوصل لوقف إطلاق نار شامل في غزة

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في اجتماعات الوفد الوزاري العربي الإسلامي في لندن وباريس، إن "الهدف في غزة يجب أن يكون وقف كامل لإطلاق النار، ويجب على الدول التي لها تأثير على إسرائيل أن تمارس الضغط عليها من أجل سلام دائم".

وذكرت مصادر دبلوماسية الأربعاء، أنه خلال الفترة التي وردت فيها أنباء عن وجود "هدنة إنسانية" مرتقبة للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، كثف الوزير فيدان اتصالاته الدبلوماسية الرامية إلى وقف شامل للحرب، وضمان السلام الدائم.

وأشارت المصادر أن الوفد الوزاري المشكّل بقرار من القمة العربية الإسلامية بالرياض، أجرى محادثات في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، بحسب وكالة الأناضول.

ويضم الوفد وزراء خارجية تركيا هاكان فيدان، والسعودية فيصل بن فرحان، ومصر سامح شكري، وقطر محمد بن عبد الرحمن، والأردن أيمن الصفدي، وفلسطين رياض المالكي، وإندونيسيا ريتنو مارسودي، ونيجيريا يوسف مايتاما توجار.

كما التقى الوفد في وقت سابق بوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في لندن، ومن ثم مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا في باريس، حيث أكد الوفد على أهمية التوصل إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن.

وذكرت المصادر أن الوفد أوضح أن من أولويات منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية أن يتخذ أعضاء مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي تدابير فعالة وعاجلة لوقف إطلاق نار شامل في غزة.

وأكد الوفد على ضرورة توفير ممرات آمنة على الفور لإيصال المساعدات الإنسانية والغذاء والمياه والوقود، وتوفير الكهرباء لغزة.

وشدد الوفد خلال المحادثات على أنه لا ينبغي غض الطرف عن جرائم إسرائيل، داعياً جميع الدول التي لها تأثير على تل أبيب إلى التصرف وفقًا للقانون الدولي، واتخاذ إجراءات من أجل سلام شامل وحل الدولتين، وكما شدد على أهمية العمل معًا من أجل سلام دائم وشامل.

ويجرى الوفد العربي الإسلامي جولة إلى عواصم الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا) بهدف بناء إجماع دولي لإنهاء الحرب على غزة.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و532 قتيلا فلسطينيا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب، أكثر من 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، بين إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة مشتركة مع مصر والولايات المتحدة، سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.