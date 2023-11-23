القضاء التركي يأمر بحبس شخصين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

أمر القضاء التركي بحبس شخصين للاشتباه بتجسسهما لصالح إسرائيل، على خلفية تواصلهما مع المبرمج الفلسطيني المقيم في تركيا عمر أ.

وكشف تحقيق مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة بالنيابة العامة بإسطنبول الخميس، أن شخصًا يدعى رياض غزال يعمل لشركة ذات صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي، وأن غزال قدم عرض عمل للمبرمج عمر.

وأشارت التحقيقات أن المشتبه بهما قدما إلى إسطنبول من أجل لقاء عمر بخصوص عرض العمل، وحولا مبلغا من النقود إلى حسابه المصرفي مقابل مشروع أعده.

وذكرت أن المخابرات الإسرائيلية تجري لقاءات مع الأشخاص بهذه الطريقة بين الحين والآخر، وأنها جمعت معلومات عبر الشركة المذكورة.

وصدر أمر الحبس قيد التحقيق بحق المشتبه به غزال بعد توقيفه بمطار إسطنبول في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتهمة "التجسس العسكري والسياسي" بعد التأكد من صلته بجهاز المخابرات الإسرائيلي.

كما صدر أمر توقيف آخر بحبس المدعو "ف. ه" في إطار التحقيق ذاته بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية.