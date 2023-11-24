الرئيس التركي يشدد على دور المؤسسات الإعلامية التركية في تغطية الحرب على غزة

بعث الرئيس رجب طيب أردوغان رسالة مرئية بعثها الجمعة إلى القمة الدولية للاتصال الاستراتيجي بمدينة إسطنبول أشاد فيها بالدور الذي تقوم به المؤسسات الإعلامية التركية في تغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي مقدمتها دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية وقناة "تي آر تي" ووكالة الأناضول.

وقال أردوغان: "دائرة الاتصال وقناة تي آر تي ووكالة الأناضول كانت على قدر المسؤولية (بتغطية الحرب على غزة)، والصحفيون الأتراك أبدوا موقفا شجاعا".

وأضاف: "إسرائيل تقتل الصحفيين الساعين لنقل مأساة غزة إلى العالم، وهي قتلت حتى اليوم أكثر من 60 صحفيا".

وأكد الرئيس التركي أنّ مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع للرئاسة التركية فنّد أكثر من 100 خبر كاذب متعمد للدعاية الإسرائيلية.