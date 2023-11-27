أمين عام الناتو: أنقرة لديها مخاوف مشروعة تجاه التنظيمات الإرهابية

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، أن لتركيا الحق في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب مشدداً على وجوب تعاون الناتو مع أنقرة في هذه المهمة.

وأوضح ستولتنبرغ في تصريح للصحفيين، الاثنين، أن أنقرة لديها مخاوف مشروعة تجاه التنظيمات الإرهابية، مبيناً أن تركيا أكثر دولة تعرضت للهجمات الإرهابية بين دول الناتو.

وأكد أن دول الناتو برمتها تعتبر تنظيم "بي كي كي" منظمة إرهابية.

وفيما يخص انضمام السويد للناتو، قال ستولتنبرغ: "الحكومة السويدية أوفت بالوعود التي قطعتها لتركيا، والأن حان الوقت لمصادقة البرلمان التركي على عضوية ستوكهولم".

وفي 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قررت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي تأجيل مناقشة مشروع القانون الخاص بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وقع الرئيس رجب طيب أردوغان بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

ومنتصف يوليو/ تموز الماضي استضافت العاصمة الليتوانية فيلنيوس اجتماعا ثلاثيا ضم الرئيس أردوغان، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، وأمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ.

وبعد الاجتماع أكد بيان ثلاثي أن أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السويد للحلف إلى البرلمان للتصديق عليه، وأن ستوكهولم ستدعم جهود إحياء مسار انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.