الرئيس التركي يبحث مع نظيره الإيراني الهجمات الإسرائيلية على غزة

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، مساء الأحد، الهجمات الإسرائيلية "غير القانونية" على قطاع غزة وأنشطة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن الرئيسين بحثا الهجمات الإسرائيلية "غير القانونية" على غزة وأنشطة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والخطوات التي يمكن اتخاذها للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة.

وأكد الرئيس أردوغان خلال الاتصال على أهمية أن تتخذ دول العالم الإسلامي، وخاصة تركيا وإيران، "موقفا مشتركا ضد الوحشية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية".

وشدّد على أن تركيا وإيران ستواصلان العمل "في أجواء من الوحدة لجعل الهدنة المؤقتة في غزة دائمة وتحقيق السلام الدائم".

وتبادل الرئيسان خلال الاتصال أيضاً وجهات النظر حول استعدادات وجدول أعمال مجلس التعاون التركي-الإيراني رفيع المستوى المزمع انعقاده في تركيا لاحقا.