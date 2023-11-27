فيدان يشارك في منتدى إقليمي بإسبانيا يبحث وقف الحرب على غزة

شارك وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الاثنين، في النسخة الثامنة للمنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط بمدينة برشلونة الإسبانية، لبحث وقف الحرب على غزة.

وذكر حساب وزارة الخارجية التركية في منصة "إكس" أن المنتدى ناقش الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتأثيراته على المنطقة في ضوء آخر التطورات في غزة.

وعلى هامش المنتدى، التقى فيدان ونظراؤه في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية مع وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل ألباريس.

وبحث اللقاء بحسب الوزارة ما يمكن فعله لوقف الحرب في غزة وضمان السلام الدائم.

كما التقى فيدان في برشلونة نظيره الأيرلندي، مايكل مارتن.

وتشكلت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في قمة الرياض يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي لبحث سبل وقف الحرب في غزة.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، شن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت دماراً هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية. -