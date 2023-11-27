قورتولموش ينتقد الصمت العالمي إزاء ما يحدث في قطاع غزة

انتقد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، الاثنين، الصمت العالمي إزاء ما يحدث في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، معتبراً أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "بات حبراً على الورق".

ودعا قورتولموش، في كلمته خلال اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية المقام بضيافة البرلمان التركي في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا، إلى محاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين "نتنياهو وعصابته في محكمة جرائم الحرب الدولية" شأنه في ذلك شأن "القتلة ممن ارتكبوا مجزرة سربرنيتسا" في البوسنة والهرسك.

وأضاف إنه وبعد أسبوعين تحلّ الذكرى السنوية 75 لاعتماد الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مبيناً أن هذا الإعلان "بات مجرد حبر على ورق يتم حفظه في رفوف الأرشيف".

وانتقد رئيس البرلمان التركي عدم الامتثال لمضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الإعلان بات تحت أنقاض غزة إلى جانب سكانها المدنيين من النساء والأطفال.

ودعا قورتولموش إلى الامتثال لمضمون مثل هذه النصوص والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات، بدل "ذرف دموع التماسيح".

وفيما يخص التطورات الأخيرة في قطاع غزة الذي تشن إسرائيل حربا مدمرة عليه منذ 7 أكتوبر، أعرب المسؤول التركي عن أمله في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأشار إلى حلول اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، مؤكدًا أنهم وبصفتهم ممثلي الجمعية البرلمانية الآسيوية، تقع على عاتقهم مسؤولية الإعلان للعالم أجمع تضامنهم مع فلسطين وشعبها.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.