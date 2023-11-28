القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

أردوغان يزور بودابست الشهر المقبل للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي التركي المجري

وكالة اسوشيتد برس
اسطنبول
نشر في 28.11.2023 18:31
IHA (IHA)

يزور الرئيس رجب طيب أردوغان العاصمة المجرية في ديسمبر/كانون أول، في ثاني زيارة إلى بودابست هذا العام وسط امتناع البلدين العضوين الوحيدين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن المصادقة على انضمام السويد إلى الحلف.

وسيشارك أردوغان في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي التركي المجري، ويحتفل بالذكرى المئوية لافتتاح العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حسبما صرح بيرتالان هافاسي، المتحدث باسم رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان لقناة (أي تي فيه) في تقرير تم بثه الاثنين.

لم يرد هافاسي على الفور على أسئلة أخرى من الأسوشيتدبرس الثلاثاء حول الزيارة.

لم يتضح ما إذا كان أردوغان وأوربان سيناقشان عضوية السويد في حلف الناتو، التي تم تأجيلها لأكثر من عام من قبل المجر وتركيا. ويتعين على جميع أعضاء الناتو الـ 31 أن يوافقوا على انضمام عضو جديد.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره الأمريكي أنطوني بلينكن،...
مختارات