أردوغان يزور بودابست الشهر المقبل للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي التركي المجري

يزور الرئيس رجب طيب أردوغان العاصمة المجرية في ديسمبر/كانون أول، في ثاني زيارة إلى بودابست هذا العام وسط امتناع البلدين العضوين الوحيدين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن المصادقة على انضمام السويد إلى الحلف.

وسيشارك أردوغان في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي التركي المجري، ويحتفل بالذكرى المئوية لافتتاح العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حسبما صرح بيرتالان هافاسي، المتحدث باسم رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان لقناة (أي تي فيه) في تقرير تم بثه الاثنين.

لم يرد هافاسي على الفور على أسئلة أخرى من الأسوشيتدبرس الثلاثاء حول الزيارة.

لم يتضح ما إذا كان أردوغان وأوربان سيناقشان عضوية السويد في حلف الناتو، التي تم تأجيلها لأكثر من عام من قبل المجر وتركيا. ويتعين على جميع أعضاء الناتو الـ 31 أن يوافقوا على انضمام عضو جديد.