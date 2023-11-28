السفير التركي في بغداد يبحث مع رئيس إقليم شمال العراق استئناف تصدير النفط

بحث سفير أنقرة لدى بغداد علي رضا غوناي، مع رئيس إقليم شمال العراق نجيرفان برزاني، في أربيل، استئناف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان في تركيا.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الإقليم، الثلاثاء، أنه تم التأكيد في اللقاء على "أهمية مواصلة تطوير العلاقات بين تركيا وكل من العراق وحكومة إقليم كردستان، وتشجيع المزيد من التعاون خاصة في مجالي التجارة والاقتصاد".

وذكر البيان أن غوناي جدد استعداد تركيا لدعم صادرات النفط من حكومة إقليم كردستان، فيما شكر برزاني تركيا على موقفها في هذه القضية.

ولفت البيان أن برزاني تطرق إلى المفاوضات الفنية الجارية بين أربيل وبغداد لتسهيل عملية تصدير النفط.

وكان غوناي التقى يوم أمس رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني، في إطار زيارته إلى أربيل.

والأربعاء الماضي، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن بلاده مستعدة لإيجاد حل لاستئناف صادرات النفط إلى تركيا، وذلك خلال استقباله وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار والوفد المرافق له بالعاصمة بغداد.

يذكر أنه في 25 آذار/مارس الماضي أُعلن توقف تدفق النفط من العراق إلى ميناء جيهان في تركيا، على خلفية قرار صادر عن محكمة التحكيم الدولية ومقرها باريس، بشأن تصدير النفط بين تركيا والعراق.