أنقرة: ندعم الامتثال للقانون الدولي بشأن إيصال المساعدات إلى غزة

قالت القائمة بأعمال الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة أصلي غوفن إن أنقرة تدعم الامتثال الكامل للقانون الدولي فيما يتعلق بالمرور الفوري ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعربت غوفن، في كلمة بجلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، عن أملها في أن تؤدي "الهدنة الإنسانية" في غزة، إلى وصول المزيد من المساعدات إلى القطاع والعودة الآمنة للأسرى المتبقين.

وأشارت غوفن إلى أن وقف إطلاق النار في المنطقة "يمكن أن يمنع المزيد من العنف والمعاناة".

وشددت على ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية في غزة، بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة التي تؤوي النازحين، مضيفةً: "يجب وقف التهجير القسري للفلسطينيين".

وتابعت: "تركيا أرسلت أكثر من 200 طن من المساعدات الإنسانية إلى مطار العريش في مصر عبر 11 طائرة. وقمنا بنقل 88 مريضاً من مستشفى الصداقة التركية الفلسطينية في غزة إلى تركيا لمواصلة علاجهم".

وذكرت غوفن أن عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، وصل إلى ما يقرب من 15 ألفاً، وأن المدنيين وغالبيتهم من النساء والأطفال، والمستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس ومخيمات اللاجئين تتعرض لقصف مستمر.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، بدأت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري هدنة إنسانية استمرت 4 أيام، وأُعلن مساء الاثنين تمديدها يومين إضافيين، ومن بين بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تضرروا من حرب مدمرة تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.