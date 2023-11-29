مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: مستعدون للعمل مع تركيا من أجل حل الدولتين

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنهم على استعداد للتواصل مع تركيا حول "حل الدولتين" بين فلسطين وإسرائيل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده في بروكسل مع المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، أعلنا فيه عن تقرير بعنوان "حالة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

وردا على سؤال الأناضول حول الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا في سبيل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قال بوريل، إن "تركيا لعبت دورا مهما في حل كل الصراعات تقريبا".

وأضاف "نرى تركيا في ليبيا، وفي الصومال، كما أنني أرى أن تركيا مهتمة بمسالة فنزويلا، إذن أيعقل ألا تلعب دورا في عملية السلام في الشرق الأوسط؟"

وتابع قائلا "نعرف موقفكم من هذه القضية، تدعمون بقوة أهداف فلسطين، نحن على استعداد للتعامل مع جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة في المنطقة".

وقال بوريل، "نحن نجتمع مع ممثلي العالم العربي، ونحن مستعدون لأن نناقش مع تركيا سبل التفاوض السياسي، التي ستؤدي إلى حل الدولتين. الأمر الذي تدعمه تركيا والاتحاد الأوروبي".