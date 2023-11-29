نائب الرئيس التركي يعلن افتتاح قنصلية في "هو تشي منه" الفيتنامية

اتفقا أنقرة وهانوي على فتح قنصلية عامة لتركيا في مدينة "هو تشي منه" الفيتنامية، وفق ما أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده يلماز، الأربعاء، مع رئيس الوزراء الفيتنامي "فام مينه تشينه"، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح يلماز، أن" تركيا تسعى إلى زيادة حجم التجارة الثنائية مع فيتنام من خلال تطوير التعاون في المجالات المختلفة، وخاصة الصناعات الدفاعية والغذاء".

وذكر أنه "تم التأكيد خلال اجتماعات اليوم (الأربعاء)، على الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات، والاتفاق على زيادة الزيارات والاتصالات المتبادلة".

وأضاف يلماز، أن تركيا تركز على "زيادة حجم التجارة الثنائية بشكل متوازن، وعلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة، والاستفادة بشكل أكبر من آلية اللجنة الاقتصادية المشتركة".

ولفت إلى أن تركيا ستواصل جهودها "لتطوير العلاقات الثنائية مع فيتنام في مختلف المجالات، وخاصة التجارة، بما يتماشى مع رؤية آسيا مرة أخرى"، التي تتبناها أنقرة.

وأعرب يلماز عن أمله في "زيادة الزيارات المتبادلة على جميع المستويات في الفترة المقبلة".

وأضاف أنه سيجري "زيارة إلى فيتنام في أقرب وقت ممكن، استجابة لدعوة رئيس الوزراء فام مينه تشينه".

وقبيل المؤتمر الصحفي، وقعت تركيا وفيتنام عددا من اتفاقيات التعاون في مجالات مختلفة مثل الملاحة الجوية والزراعة والغابات والدبلوماسية.