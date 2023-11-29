وزير الخارجية اليوناني: اتفقنا مع تركيا على تجاوز الخلافات

أكد وزير الخارجية اليوناني، يورغوس يرابتريتيس، توصل أثينا وأنقرة إلى قرار مشترك لتجاوز الخلافات.

وأوضح يرابتريتيس، الأربعاء، أن هناك "اختلافات جوهرية" بين تركيا واليونان، لكن الدبلوماسية والانفتاح على الحل مهمان في تحديد اتجاه هذه الخلافات.

وأكد الوزير اليوناني على أهمية "النهج التفاوضي" فيما يتعلق بحل المشاكل بين البلدين.

وأشار إلى أن "خطوات بناء الثقة بين الجانبين في المجالين الدفاعي والعسكري أمر حيوي لتطوير علاقاتهما".

وذكر الوزير اليوناني أن الهدوء الحالي في بحر إيجه، وإطالة مدته رغم الخلافات حول المناطق العسكرية، يعتبر "أمرا مهما في حد ذاته".