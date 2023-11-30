الرئيس التركي يصل الإمارات للمشاركة في قمة المناخ

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية، للمشاركة في القمة العالمية للعمل المناخي ضمن مؤتمر تغير المناخ "COP28".

وكان في استقبال الرئيس التركي بمطار دبي الدولي، نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسفير أنقرة في أبوظبي توغاي تونجر، والقنصل العام التركي في دبي أونور شايلان، ومسؤولون.

ويرافق الرئيس التركي، عقيلته أمينة أردوغان، ووزيرا البيئة والتحضر وتغير المناخ محمد أوزهاسكي، والنقل والبنية التحتية عبدالقادر أورال أوغلو، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئيس عاكف تشاغاطاي قليتش.

ويشارك أردوغان، في القمة العالمية للعمل المناخي، التي تعقد في دبي ضمن نطاق المؤتمر الـ 28 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي انطلق فعالياته، الخميس.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس التركي اجتماعات ثنائية مع رؤساء دول وحكومات بعض البلدان.

كما من المقرر خلال القمة تبادل وجهات النظر على مستوى الزعماء حول قضايا مختلفة مثل الطاقة والغذاء والصحة والمشاكل البيئية، وفي مقدمتها سياسات مكافحة التغير المناخي.