القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

أردوغان: لا يمكن تبرير فقدان أكثر من 16 ألف مدني فلسطيني حياتهم بأي شكل من الأشكال

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 01.12.2023 16:09
آخر تحديث في 01.12.2023 16:28
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 ديسمبر 2023 رويترز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 ديسمبر 2023 (رويترز)

قال الرئيس رجب طيب أردوغان: إن فقدان أكثر من 16 ألف مدني فلسطيني بريء، معظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الهجمات الإسرائيلية، لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال.

وأضاف الرئيس التركي، الجمعة، إن ما يحدث في قطاع غزة "جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب يجب محاسبة مرتكبيها أمام القانون الدولي".

جاء ذلك بكلمته أمام قمة العمل المناخي في "مدينة إكسبو دبي" حيث تعقد في نطاق المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "كوب 28".

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن تركيا وقفت إلى جانب السلام في كافة الأزمات، وعملت من أجل حلول قائمة على أسس العدل والحق.

وأضاف: "مقتل أكثر من 16 ألف مدني فلسطيني بريء معظمهم أطفال ونساء بالهجمات الإسرائيلية لا يمكن تبريره بأي شكل".

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أدرج موقع بوليتيكو الإخباري الأمريكي Politico، في تصنيفه السنوي للأشخاص...
مختارات