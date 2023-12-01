أردوغان: لا يمكن تبرير فقدان أكثر من 16 ألف مدني فلسطيني حياتهم بأي شكل من الأشكال

قال الرئيس رجب طيب أردوغان: إن فقدان أكثر من 16 ألف مدني فلسطيني بريء، معظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الهجمات الإسرائيلية، لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال.

وأضاف الرئيس التركي، الجمعة، إن ما يحدث في قطاع غزة "جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب يجب محاسبة مرتكبيها أمام القانون الدولي".

جاء ذلك بكلمته أمام قمة العمل المناخي في "مدينة إكسبو دبي" حيث تعقد في نطاق المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "كوب 28".

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن تركيا وقفت إلى جانب السلام في كافة الأزمات، وعملت من أجل حلول قائمة على أسس العدل والحق.

وأضاف: "مقتل أكثر من 16 ألف مدني فلسطيني بريء معظمهم أطفال ونساء بالهجمات الإسرائيلية لا يمكن تبريره بأي شكل".