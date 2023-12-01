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تحييد إرهابيين اثنين من "بي كي كي" منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 01.12.2023 13:51
آخر تحديث في 01.12.2023 13:55
تحييد إرهابيين اثنين من بي كي كي منطقة عملية درع الفرات شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" في سوريا.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع التركية الجمعة، أن العملية تمت أثناء محاولتهما تنفيذ هجوم على منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

وأكد البيان استعداد الجيش التركي للرد على أي محاولة هجوم للإرهابيين.

وكانت القوات التركية نفذت في السنوات الماضية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي".

وطهرت عبر العمليات الثلاث آلاف الكيلومترات من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

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