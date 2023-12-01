موقع بوليتيكو: الرئيس أردوغان من بين "أكثر الأشخاص نفوذاً في أوروبا عام 2024"

أدرج موقع بوليتيكو الإخباري الأمريكي Politico، في تصنيفه السنوي للأشخاص الأكثر نفوذا في أوروبا، الرئيس رجب طيب أردوغان في المركز الخامس، وأطلق عليه لقب "الوسيط" لإنجازاته في تأمين صفقة حبوب البحر الأسود ودوره في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

أدرجت مجلة بوليتيكو 28 اسمًا من أوروبا في قائمة "الأشخاص الأكثر تأثيرًا في أوروبا 2024" في ثلاث فئات منفصلة، بما في ذلك الفاعلون والمعطلون والحالمون، ويمثل كل منهم نوعًا مختلفًا من القوة.

وكان أردوغان في فئة "الفاعلين" (Doers).

وقالت بوليتيكو: "لقد حاول أردوغان منذ فترة طويلة وضع نفسه كلاعب جيوسياسي قوي".

وفي أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، حاول أردوغان التوسط في الأزمتين الجيوسياسيتين الرئيسيتين الأخيرتين، بما في ذلك الاجتياح الروسي واسع النطاق لأوكرانيا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقًا للموقع.

وقالت بوليتيكو: "أحد الأشخاص القلائل الذين لديهم خط في الكرملين، وكذلك في مكتب الرئيس الأوكراني، عمل أردوغان كوسيط منذ أن أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته إلى أوكرانيا في عام 2022".

كما أشادت وسائل الإعلام بدور الرئيس التركي في الحرب الروسية الأوكرانية، قائلة: "ساعد أردوغان في التوسط في صفقة حبوب البحر الأسود الأصلية "، التي مكنت أوكرانيا من مواصلة تصدير المواد الغذائية من موانئها.

وأضافت: "ومنذ انهيار الاتفاق وهو يعمل على استعادته".

وساعدت الصفقة في تجنب أزمات الغذاء العالمية، حيث منعت الحرب بين أوكرانيا وروسيا، اللتين توصفان بسلة خبز العالم، صادرات الحبوب الأساسية والأمونيا.

ويحاول مسؤولو الأمم المتحدة إحياء اتفاق الحبوب في البحر الأسود، الذي انسحبت منه روسيا في يوليو/تموز - بعد عام من التوصل إليه من قبل الأمم المتحدة وتركيا - حيث اشتكوا من أن صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة تواجه عقبات، وعدم وصول ما يكفي من الحبوب الأوكرانية إلى البلدان. بحاجة.

كما سلط الموقع الإخباري الضوء على جهود أردوغان لإيجاد حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشيراً إلى أنه سعى إلى "وقف التصعيد" مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكذلك القادة المصريين واللبنانيين والقطريين.

وقال الموقع: "في الوقت الحالي، انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي - أو حتى الحديث عن الانضمام - غير مطروح على الطاولة"، مضيفًا: "لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يدرسون مع ذلك كيفية تعزيز التعاون مع أردوغان. واعتبر ذلك بمثابة انتصار جيوسياسي آخر للزعيم التركي.

وفي نفس الفئة، احتلت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني المركز الأول، تليها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أندريه ييرماك.

وتبع أردوغان نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش وعضوة البرلمان الفرنسي اليمينية المتطرفة مارين لوبان.