21 ألف لاجئ في تشاد يتلقون خدمات صحية مختلفة بمساهمة من "تيكا" التركية

أفادت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" في بيان الجمعة، بأن أطباء أتراكا وتشاديين أجروا فحوصا طبية وعمليات جراحية عينية وختان في مخيمات اللاجئين بمنطقة باغا سولا في تشاد.

فيما تلقى نحو 21 ألف لاجئ في تشاد خدمات صحية بدعم من الوكالة.

ولفتت إلى أن البرنامج تم بالتعاون بين "تيكا" والمفوضية السامية للأمم المتحدة ووزارة الصحة التشادية وجمعية "دوستيلي" التركية.

واستفاد من الخدمات المقدمة بين 25 نوفمبر/ تشرين الثاني و1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، نحو 21 ألف لاجئ (لم يذكر البيان من أي جنسية).

وفي هذا الإطار خضع 400 مريض مصاب بإعتام عدسة العين يعانون من فقدان شديد للرؤية لعمليات جراحية.

كما أجريت عمليات ختان لـ 400 طفل، وتبادل الأطباء الأتراك والتشاديون الخبرات.