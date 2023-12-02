أردوغان: لا يمكنني إطلاقاً أن أعتبر "حماس" تنظيماً إرهابياً

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أنه لا يمكنه إطلاقاً أن يعتبر حماس تنظيماً إرهابياً مهما قال الآخرون.

وقال أردوغان، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من دبي بعد ختام مشاركته في القمة العالمية للمناخ، إن "مجازر حكومة نتنياهو في غزة دخلت التاريخ بوصفها وصمة عار، وهذه الوصمة لطخت أيضا جباه الدول الداعمة له دون قيود وشروط".

وحول الهجمات الإسرائيلية على غزة، أضاف الرئيس التركي: ما نراه عمل إرهابي ضخم، إنه إرهاب دولة، لا يمكننا أن نبقى صامتين إزاء إرهاب الدولة هذا.

وأردف: تحول حكام إسرائيل، الذين طالما روجوا لأنفسهم كـ "ضحايا إبادة جماعية"، إلى قتلة، مثل قتلة أجدادهم.

وفيما يخص الموقف تجاه حركة "حماس" قال أردوغان: "ما زلت عند رأيي، لا يمكنني إطلاقا أن أعتبر حماس تنظيما إرهابيا مهما قال الآخرون".

وبخصوص محاسبة المسؤولين عن المجازر قال أردوغان: "ننتظر من المحكمة الجنائية الدولية أن ينال العقاب اللازم مرتكبو جرائم الإبادة الجماعية وجزارو غزة وفي مقدمتهم نتنياهو".

وقال الرئيس التركي: "نأمل أن يرضي القرار الذي سيصدر مَن ينتظرون العدالة. سنتابع هذه القضية على أعلى مستوى".

وتابع: "نريد أن تتم محاكمة ومعاقبة جميع المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الإبادة الجماعية. ويقع على عاتق العالم واجب من أجل ذلك".

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن إسرائيل ستحاسب عاجلاً أم آجلاً على الإبادة الجماعية التي ترتكبها.

وأردف: "الذين يخشون التحدث علناً ضد الظالم سيشعرون بالتأكيد بالخجل من البقاء صامتين. هذا ما أعنيه عندما أقول: نحن لسنا مدينين لأحد".

وأكد أن تركيا ستواصل بذل جهودها في كل المحافل لإنهاء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وضمان وقف دائم لإطلاق النار.

وبيّن الرئيس التركي أنه منذ البداية يؤيد وقفًا دائمًا لإطلاق النار بدلاً من "هدنة إنسانية".

وأردف: "إن ما آل إليه الوضع نتيجة للمقاربة الإسرائيلية الخارجة عن القانون أظهر مرة أخرى أننا كنا على حق في مخاوفنا. لقد كانت هناك فرصة للسلام، وللأسف فقدناها في الوقت الحالي جراء النهج الإسرائيلي المتعنت".

وتابع: "آمل أن نحصل مرة أخرى على فرصة السلام الدائم الذي ننتظره، ولن نتخلى عن السعي لتحقيق السلام. نواصل اتصالاتنا مع رؤساء الدول والحكومات، وأعربنا عن رأينا هذا لمحاورينا خلال لقاءاتنا (في كوب 28)، نريد مواصلة السعي معهم ونأمل أن نحصل على نتيجة".

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن جهود الوفد الوزاري المشكّل بقرار من القمة العربية الإسلامية بالرياض، بدأت تحقق نتائج.

ويضم الوفد وزراء خارجية تركيا هاكان فيدان، والسعودية فيصل بن فرحان، ومصر سامح شكري، وقطر محمد بن عبد الرحمن، والأردن أيمن الصفدي، وفلسطين رياض المالكي، وإندونيسيا ريتنو مارسودي، ونيجيريا يوسف مايتاما توجار.

وأجرى الوفد العربي الإسلامي جولة إلى عواصم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بهدف بناء إجماع دولي لإنهاء الحرب على غزة.

وتابع الرئيس أردوغان: "الدول الغربية التي تدعم إسرائيل تطرح باستمرار سؤال 'ماذا سنفعل بشأن تهديد حماس؟' بدلاً من حل الدولتين. ونحن نقول: إذا ركزنا الآن على حل الدولتين فإن التهديدات المتبادلة ستختفي أيضاً".