السيدة الأولى: لا بد من زيادة الوعي الاجتماعي باليوم العالمي لذوي الإعاقة

احتفت السيدة الأولى أمينة أردوغان، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

وقالت أردوغان في منشور عبر "إكس" الأحد: "نحن مجتمع قوي مع إخواننا وأخواتنا الذين يتغلبون على العقبات بمواهبهم وإصرارهم ونجاحاتهم".

وتابعت "أهنئكم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وآمل أن يساعد هذا اليوم في رفع مستوى الوعي الاجتماعي".

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 47/3، الاحتفال العالمي باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الموافق 3 كانون الأول/ديسمبر من كل عام.