وزارة التعليم التركية تضيف مادة "التوعية بالكوارث" إلى المناهج المدرسية

وافقت المديرية العامة للتعليم الأساسي بواسطة مجلس التربية والانضباط وتمت الموافقة على مادة "التوعية من الكوارث" المعدة للصفوف الخامس والسادس والسابع.

وتتضمن المادة منهجاً مدته 72 ساعة في كل مستوىً من مستويات المدرسة المتوسطة، وهي مدرجة ضمن نطاق المقررات الاختيارية.

وفي حصص التوعية بالكوارث، يُتوقع من الطلاب استخدام المهارات الحياتية في الكوارث وأن يكون لديهم معرفة بالإسعافات الأولية وأهميتها والتعرف على آثار الكوارث في تركيا وفهم الأضرار التي تسببها الكوارث للفرد والمجتمع والاقتصاد واستخدام قدرتهم على التنبؤ بشكلٍ فعال بالعواقب المحتملة لها.

وتماشياً مع إطار المؤهلات التركي، تضمنت المادة أيضاً موضوعاتٍ لاكتساب مهارات مثل "محو الأمية البيئية" و"محو الأمية الإعلامية" و"محو الأمية في الخرائط" و"تحليل الموقع" و"إدراك التغيير والاستمرارية".

وفي هذا المقرر سيدرس الطلاب أولاً المستوى الأول "التوعية بالكوارث 1" ثم المستوى الثاني "التوعية بالكوارث 2".

وسيتم منح الطلاب الفرصة للبحث عن موضوعات تتعلق بالمجال وتقديم عروض تقديمية عنها. كما سيتم تضمين أنشطة مثل الدراما والألعاب والرحلات والملاحظات والتدريبات في الدروس.

ومن المخطط دعم حصص التوعية بالكوارث بالمواد المرئية قدر الإمكان، وتضمين الأمثلة التي تمت مواجهتها في الحياة اليومية.

وخلال مرحلة تنفيذ الدروس، سيتم التركيز على مخاطر الكوارث،مع مراعاة المناطق التي يعيش فيها الطلاب، وسيتم كذلك تمكين الطلاب من القيام بدورٍ فعال في عملية التعلم.

وسيتضمن منهج المستوى الأول للدورة "الطبيعة والتفاعل البشري" و"أنواع الكوارث الطبيعية"، كما سيتضمن منهج المستوى الثاني وحدتي "أنواع الكوارث المرتبطة بالطبيعة" و"أنواع الكوارث التي يسببها الإنسان".

وفي وحدة "الطبيعة والتفاعل الإنساني" سيتعرف الطلاب على مفاهيم الخطر والكوارث وتصنيف الطبيعة والأحداث التي يسببها الإنسان والتي قد تسبب الكوارث، كما سيتمكن الطلاب من عمل استنتاجاتٍ حول دور الإنسان في تحويل الأحداث المتعلقة بالطبيعة إلى مخاطر الكوارث.

وستتضمن الوحدة، التي تؤكد على أهمية الوعي بالكوارث في إدارة الكوارث والطوارئ، موضوعات مثل الأهداف الأساسية للإسعافات الأولية وعمل المنظمات الوطنية والدولية التي تعتبر جهات فاعلة في إدارة مخاطر الكوارث والطوارئ.

وفي وحدة "أنواع الكوارث الطبيعية"، سيقوم الطلاب بتحليل أسباب تحول حدث الزلزال إلى كارثة، والتعرف على الاحتياطات الواجب اتخاذها قبل وأثناء وبعد الزلزال، والتعرف على ما يجب القيام به تحت الأنقاض عند التعرض لكارثة الزلزال.

أما في الوحدة، التي تتضمن أسباب تحول أحداث الفيضانات والسيول إلى كوارث، فسيتمكن الطلاب من معرفة ما يجب فعله أثناء الفيضانات والسيول من خلال إجراء استنتاجاتٍ حول الاحتياطات الواجب اتخاذها ضد هذه الأخطار، وسيتعرفون على الأماكن التي ترتفع فيها مخاطر الفيضانات والسيول في البلاد.

وفي وحدة "أنواع الكوارث الطبيعية" المتضَمنة أيضاً في دورة المستوى الثاني "التوعية بالكوارث 2"، يتم تناول موضوعات مثل أسباب تحول حدث الانهيارات الثلجية إلى كارثة، والأماكن التي ترتفع فيها مخاطر الانهيارات الجليدية في تركيا، والاحتياطات اللازمة للتعامل معها. كما سيتم مناقشة النقاط التي يجب أخذها في الاعتبار بعد الانهيار الجليدي. إضافةً لدراسة أسباب تحول العواصف إلى كوارث وجفاف، وتحليل الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للجفاف في تركيا، وأسباب خطر التآكل والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالأمراض الوبائية.

وفي وحدة "أنواع الكوارث التي يسببها الإنسان" في منهج المستوى الثاني، يُتوقع من الطلاب تقديم استنتاجات حول أسباب هذا النوع من الكوارث.

وتتضمن الوحدة موضوعات مثل أسباب تحول الحريق إلى كارثة، والكوارث الناتجة عن حوادث أنظمة النقل وتقييم الأضرار الناجمة عن الحوادث الصناعية بأبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، كما سيكون لها قسم خاص بالاحتياطات الواجب اتخاذها في حالة خطر وقوع حادث نووي وبيولوجي وكيميائي.

ومع إعطاء الأهمية لتفاعل الطلاب في جميع الوحدات، سيتم التركيز خاصةً على استخدام اللوحات التفاعلية والمواد المرئية للمشاركة النشطة للطلاب.