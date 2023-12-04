ارتفاع معدل التضخم في تركيا بشكل طفيف إلى ما يقرب من 62% في نوفمبر

أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع بشكل طفيف في نوفمبر ليصل إلى ما يقرب من 62%، وذلك تمشيا مع التوقعات وأحدث توقعات السلطة النقدية لزيادة أسعار الفائدة.

وقال معهد الإحصاء التركي (TurkStat) إن معدل مؤشر أسعار المستهلك ارتفع إلى 61.98% في 12 شهرًا حتى نوفمبر، ارتفاعًا من 61.36% في أكتوبر.

وقال معهد الإحصاء التركي إن التضخم ارتفع على أساس شهري بنسبة 3.28%.

ومن المتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع ليصل إلى ذروته في مايو 2024 عند حوالي 70-75%، وفقًا للبنك المركزي قبل أن ينخفض إلى 36% في نهاية عام 2024.

وقدر الاقتصاديون المشاركون في استطلاع وكالة الأناضول أن مؤشر أسعار المستهلكين سيرتفع بنسبة 3.68% في نوفمبر، بينما توقعت المؤسسات في استطلاع أجرته رويترز أن تشهد ارتفاع الأسعار الشهرية بنسبة 3.9%، مع توقعات تتراوح بين 3% إلى 4.62%.

وانخفض التضخم إلى 38.2% في وقت سابق من هذا العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التأثيرات الأساسية واستقرار الليرة نسبيًا.

وقرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة القياسي إلى 40% الشهر الماضي، وقال إن دورة التشديد ستكتمل خلال فترة قصيرة.

وقال البنك المركزي إن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن الطلب المحلي بدأ في الاعتدال، إلا أن المستوى الحالي للطلب المحلي، والثبات في تضخم الخدمات، والمخاطر الجيوسياسية تبقي ضغوط التضخم حية.

(إعداد الشيماء سعد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)