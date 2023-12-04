الأمن التركي يحيّد إرهابيين اثنين أحدهما مدرج على النشرة الحمراء

أعلن وزير الداخلية التركي، الاثنين، تحييد اثنين من الإرهابيين أحدهما مدرج على النشرة الحمراء للمطلوبين في عملية أمنية في ولاية ماردين الحدودية مع سوريا.

جاء ذلك في تدوينة نشرها وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا عبر حسابه على منصة "إكس" وأرفقها بمقطع مصور للعملية.

وأفاد الوزير أن الدرك بماردين بالتنسيق مع رئاسة الاستخبارات في قيادة الدرك العامة رصدت عبر طائرة مسيرة سيارة داخلها الإرهابيين الاثنين في قضاء "دار غتشيت" في الولاية.

وأشار إلى توجه قوات من الدرك على متن عربة مصفحة إلى سيارة الإرهابيين، مبينًا أن اشتباكات اندلعت إثر اقتراب عربة الدرك.

ولفت إلى أن الإرهابيين لجآ إلى تفجير نفسيهما عندما تيقنا من استحالة فرارهما، مبينا أن أحدهما هو أورهان ألما الملقب بـ "رودي خيري" وهو مدرج على النشرة الحمراء للمطلوبين.

وذكر أن الإرهابي ألما هو من أصدر تعليمات تنفيذ 4 عمليات إرهابية سابقًا أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص بينهم عنصري أمن وإصابة 12 آخرين بينهم 10 من عناصر الأمن.