الرئيس التركي يصل قطر في زيارة رسمية

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمراسم رسمية في قصر لوسيل بالعاصمة الدوحة، التي يزوها في إطار زيارة رسمية، يتخللها عقد الاجتماع التاسع للجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين.

وعقب عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، توجه الزعيمان إلى داخل القصر للمشاركة في الاجتماع التاسع للجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته إلى قطر، عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر.

ويضم الوفد أيضاً وزير الصناعة والتكنولوجيا فاتح كاجر، والتجارة عمر بولات، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئيس، السفير عاكف تشاغطاي قليتش.

وأفادت دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية، في بيان، الاثنين، أن الرئيس أردوغان سيقوم بزيارة رسمية إلى قطر يومي 4 و5 ديسمبر.

ولفت البيان إلى أن اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا سيعقد اليوم في الدوحة برئاسة الرئيس أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم.

وسيتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات التركية القطرية بكافة جوانبها ومناقشة سبل تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ومن المنتظر أن يتم خلال المباحثات مع قطر الشريك الاستراتيجي لتركيا، تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية في مقدمتها الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي إطار الزيارة، سيحضر الرئيس أردوغان أيضاً القمة الرابعة والأربعين لمجلس التعاون الخليجي، التي ستعقد غداً، بدعوة من أمير قطر، بصفته رئيسا للدورة الحالية لمجلس التعاون.