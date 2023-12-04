تركيا تحذر إسرائيل من عواقب أي عمل غير قانوني على أراضيها

قالت مصادر في جهاز الاستخبارات التركية، الاثنين، إنه تم تحذير الجانب الإسرائيلي من عواقب وخيمة لأي عمل أو نشاط تقوم به أجهزتها الاستخباراتية داخل الأراضي التركية.

جاء ذلك في تصريح لمسؤولين استخباراتيين أتراك لوكالة الأناضول، علقوا فيه على ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية حول إعداد الاستخبارات الإسرائيلية خططاً لاغتيال أعضاء حركة حماس خارج فلسطين بما في ذلك تركيا ولبنان وقطر.

وذكر مسؤولو الاستخبارات التركية، أن أجهزة استخبارات مختلفة حاولت في السابق القيام بأنشطة غير قانونية على الأراضي التركية.

وأكد المسؤولون أنه لن يتم السماح لأي جهاز استخباراتي بتنفيذ عمليات وأنشطة داخل الأراضي التركية.

وفي وقت سابق، صرح مدير وكالة المخابرات الداخلية الإسرائيلية (الشاباك)، رونين بار، في تسجيل بثه التلفزيون الإسرائيلي الرسمي "كان" أنهم "مصممون على قتل قادة حماس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قطر وتركيا ولبنان، حتى لو استغرق الأمر سنوات".