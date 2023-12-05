أردوغان: أولويتنا إعلان وقف دائم وفوري لإطلاق النار في غزة

شدد الرئيس رجب طيب أردوغان على ضرورة وقف "المجازر الإسرائيلية" في قطاع غزة، محذرا من إمكانية أن تتحول إلى حرب إقليمية في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الثلاثاء، أمام القمة الخليجية الـ 44 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال أردوغان: "يجب ألا نسمح للمجازر في غزة أن تتحول إلى حرب إقليمية تشمل سوريا".

وذكر أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تعرّض أمن ومستقبل المنطقة بأسرها للخطر من أجل إطالة حياتها السياسية.

وشدد قائلا: "أولويتنا إعلان وقف دائم وفوري لإطلاق النار، وضمان تدفق متواصل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وتابع: "فقدان أرواح 17 ألف فلسطيني بريء معظمهم من الأطفال والنساء يعد جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، لا ينبغي أن تمر جرائم إسرائيل دون مساءلة".

وحول العلاقات الاقتصادية، أوضح الرئيس أردوغان أن تركيا تحافظ على مكانتها ملاذا آمنا للمستثمرين الدوليين، مؤكدا استعداد أنقرة "لتقديم كافة أنواع الدعم لإخواننا الذين يثقون بالاقتصاد التركي".

وذكر أن علاقات تركيا مع دول الخليج تتحسن يوما بعد يوم، وأن مشاركته في القمة هي إحدى مظاهر دفع العلاقات إلى الأمام.

وأعرب عن اعتقاده بأن العلاقات ستتطور من خلال العمل الموحد، مشيرا أن حجم التجارة الثنائية مع دول الخليج زاد 13 مرة خلال العشرين عاما الماضية ووصل إلى 23 مليار دولار في 2022.

وأضاف أن استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي ودخولها حيز التنفيذ في وقت قصير سيزيد من حجم التجارة.

ورحب الرئيس أردوغان بكون تركيا إحدى أكثر الدول المفضلة لدى سكان بلدان الخليج لقضاء رحلاتهم السياحية.

ولفت إلى أن بلاده ستستضيف الاجتماع السادس للآلية الوزارية للحوار الاستراتيجي في مجلس التعاون لدول الخليج بمشاركة وزراء الخارجية في الربع الأول من 2024.

وأضاف أنه يولي أهمية كبيرة لمشاريع النقل التي تربط منطقة الخليج بأوروبا برا عبر تركيا، مبينا أن هذه المشاريع ينبغي أن تتوج في مجال الطاقة.

وأوضح أن تركيا حققت زخما مختلفا تماما في مجال الصناعات الدفاعية مع الإخوة في الخليج، وأن الأحداث الأخيرة كشفت مدى أهمية واستراتيجية التعاون في هذا المجال.

وتابع: "أرى من المفيد تنويع تعاوننا في الصناعات الدفاعية بما في ذلك الإنتاج والتمويل المشترك".

وأكد أن الموقف المشترك (لتركيا ودول الخليج) تجاه الأزمة في غزة كان مثالا على العمل لحل المشكلات الإقليمية.

وأضاف أنه من المهم متابعة القرارات المتخذة في قمة الرياض، لافتا إلى أن مجموعة الاتصال لوزراء الخارجية عقدت اجتماعات في بلدان مختلفة وستواصل لقاءاتها.

وأشاد أردوغان بجهود دولة قطر في التوصل إلى هدنة إنسانية قصيرة الأجل في غزة وتبادل الأسرى، مضيفا "بالطبع كنا نأمل أن تتحول هذه الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، لكن ذلك لم يحدث".