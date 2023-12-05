الشرطة التركية تعتقل عضواً في جماعة إجرامية مطلوبة للإنتربول

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أن الشرطة التركية ألقت القبض على رئيس مجموعة إجرامية منظمة تعمل في روسيا، في إسطنبول.

وقال يرلي قايا على منصة التواصل الاجتماعي X، إن شامل أميروف، أحد رؤساء عصابة الجريمة المنظمة "Thieves in Law"، كان مطلوباً من الإنتربول بموجب إشعار أزرق بالاحتيال، وتم القبض عليه في إسطنبول خلال عملية القفص-15.

وأضاف إن مديرية فرع مكافحة الجريمة المنظمة في إسطنبول علمت أن أميروف يقيم في منطقة ساريير بالمدينة.

وقال الوزير "إن معركتنا ضد مراكز الجريمة المنظمة الدولية والمحلية وتجار السموم ستستمر بشكل متزايد".

وأوضح: "نحن عازمون على تطهير بلادنا من جماعات الجريمة المنظمة الدولية والمحلية. وسنقبض عليهم واحداً تلو الآخر ونقدمهم إلى العدالة".