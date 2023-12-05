الشيخ تميم يشيد بالشراكات الثنائية النوعية مع تركيا

أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن اجتماع اللجنة الاستراتيجية مع الرئيس رجب طيب أردوغان فرصة لتعزيز علاقاتنا الاستراتيجية.

جاء ذلك في تغريدة لأمير قطر، عبر منصة "إكس"، بمناسبة زيارة الرئيس التركي للدوحة، الاثنين.

وغرد أمير قطر، قائلا: "ترأست اليوم مع أخي الرئيس رجب طيب أردوغان اجتماع لجنتنا الاستراتيجية العليا في دورتها التاسعة".

وأضاف أنها "فرصة لتقييم مستوى علاقاتنا الاستراتيجية وتعزيزها بمزيد من الشراكات الثنائية النوعية التي تسهم في زيادة التكامل التجاري والاقتصادي بين بلدينا وتحقيق مصالحنا المشتركة".

والاثنين، وقعت تركيا وقطر، 12 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة، في مراسم بحضور الرئيس التركي، وأمير قطر، بعد الاجتماع التاسع للجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين، الذي استضافته الدوحة.

وفي وقت سابق الاثنين، وصل الرئيس رجب طيب أردوغان العاصمة القطرية الدوحة، تلبية لدعوة الشيخ تميم أمير البلاد، للمشاركة في الاجتماع التاسع للجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين.