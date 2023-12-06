أردوغان: سنقوم بتأمين المناطق القريبة من حدودنا خاصة "تل رفعت"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة ستقوم بتأمين المناطق القريبة من حدودها حيث يتجمع الإرهابيون وخاصة منطقة تل رفعت في شمال سوريا.

جاء ذلك في كلمة له عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي، الأربعاء، في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "سنقوم في نهاية المطاف بتأمين المناطق القريبة من حدودنا حيث يتجمع الإرهابيون وخاصة تل رفعت".

وأكد أن بلاده لن تسمح أبداً بتشكيل كيان إرهابي في جنوبيها وفي شمال كل من سوريا والعراق.

وأضاف: "نحن على علم بالجهود المبذولة لإحياء وإعادة إنماء التنظيم الإرهابي الانفصالي (بي كي كي) الذي أصبح بحالة احتضار بفضل عملياتنا العسكرية".

وتابع: "نعرف جيدًا من يفعل ما يفعله، ومن يتعامل مع من. لن نتردد في المباغتة ذات ليلة وتمزيق هذه السيناريوهات".

وأردف :"ننفذ بنجاح استراتيجيتنا للقضاء على الإرهاب في مصدره. يسود مناخ من السلام والأمن في المناطق التي قمنا بتطهيرها من الإرهابيين في شمال سوريا".

وبيّن قائلا: "لقد أبعدنا التنظيم الإرهابي الانفصالي (بي كي كي) عن حدودنا من خلال عمليات المخلب المستمرة في العراق، نقوم باستمرار بزيادة الضغط على الإرهابيين من خلال عملياتنا الدقيقة من الجو والبر".

وتابع: "لقد أوصلنا التنظيم الانفصالي إلى حد النهاية داخل حدودنا، إننا عازمون على إنقاذ تركيا بالكامل من ويلات الإرهاب التي ابتلي به شعبنا قبل 40 عاما".

وأردف :"من هنا فإنني أخاطب مرة أخرى من يحاول الضغط على بلادنا عبر التنظيمات الإرهابية، إننا لن نسمح إطلاقاً بوجود تنظيم إرهابي في جنوب تركيا، وشمال سوريا والعراق".

وتمنى أردوغان النجاح والتوفيق للقوات الأمن التركية التي تعمل بإخلاص داخل حدود البلاد وخارجها، مترحماً على الشهداء ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين منهم.

إسرائيل ستحاسَب على كل اضطهاد

وفي شأن آخر ، قال الرئيس أردوغان إن إسرائيل ستُحاسَب على كل اضطهاد مارسته على أراضي فلسطين منذ الحرب العالمية الثانية، ولا مفر من ذلك، ولا أعرف إلى أين سيهرب (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو.

وأضاف أردوغان في كلمته عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي، الأربعاء في العاصمة أنقرة: "كلما صعّدت الإدارة الإسرائيلية المحتمية بالغرب قمعها، كلما زاد الثمن الذي ستدفعه".

وأوضح قائلا: "إسرائيل ستحاسب على كل اضطهاد مارسته على أراضي فلسطين منذ الحرب العالمية الثانية، ولا مفر من ذلك، ولا أعرف إلى أين سيهرب نتنياهو".

وتابع: "المسؤولون الإسرائيليون سيُحاكمون في المحكمة الإنسانية عاجلا أم آجلا، وسينالون العقاب الذي يستحقونه وسيكون مكانهم مزبلة التاريخ".

ووصف الرئيس التركي "قتل الأطفال الأبرياء والنساء والمسنين والناس العزل بأحدث آلات الحرب، عجز يختص به الجبناء أمثال مسؤولي إسرائيل".