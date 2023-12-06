أنقرة تُدين بشدة توسيع إسرائيل مستوطناتها غير القانونية

أدانت أنقرة بشدة، الأربعاء، توسيع إسرائيل المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بينما تواصل هجماتها على قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية أنه "من غير المقبول إطلاقا مصادقة إسرائيل على خطة لإنشاء نحو 1800 وحدة سكنية على مساحة 186 دونما في القدس الشرقية".

وأضاف البيان: "ندين بشدة قيام السلطات الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما تواصل هجماتها الوحشية ضد السكان المدنيين في غزة".

وذكر البيان أن "أعمال الإرهاب والعنف التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هي مؤشرات ملموسة على استراتيجية إسرائيل لترهيب وإرهاق الشعب والدولة الفلسطينية".

وأضاف البيان أن "العقلية التوسعية الإسرائيلية تلحق ضررا خطيرا بأسس السلام الدائم وتضيف انتهاكات جديدة للقانون الدولي".

وكانت إسرائيل وافقت على وقف الأنشطة الاستيطانية لفترة في الاجتماعين اللذين عقدا في العقبة بالأردن في 26 فبراير/ شباط 2023، وفي شرم الشيخ بمصر في 19 مارس/ آذار 2023، بمشاركة فلسطين والأردن والولايات المتحدة الأمريكية ومصر.

ورغم وعود إسرائيل، فإنها واصلت أنشطتها الاستيطانية في 2023 بأعلى مستوى لها في السنوات العشر الأخيرة.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، ولا تعترف الأمم المتحدة بسيادتها عليها، وتطالبها بالانسحاب منها، فضلا عن اعتبار بناء المستوطنات على أراضيها غير قانوني.