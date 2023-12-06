تركيا ملتزمة بالسلام المستدام في غزة وتعمل على خريطة طريق جديدة

في حديثه للصحفيين أثناء عودته من قطر، حيث حضر قمة ناقشت الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا ملتزمة بالسعي لتحقيق السلام وإنهم يرسمون خارطة طريق جديدة لاستراتيجيات جديدة.

وقال أردوغان إن تركيزهم ينصب على تسليط الضوء على التحديات في غزة التي تحاصرها إسرائيل، ومحنة فلسطين، وإيجاد سبل لتحقيق سلام مستدام ودائم.

وقال أردوغان أيضًا إن تركيا ستبذل كل الجهود لإعادة إعمار غزة التي دمرها القصف الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر.

وكرر انتقاداته لحكومة نتنياهو والتصريحات الأخيرة التي أدلى بها مستشار رئاسي إسرائيلي حول إنشاء منطقة أمنية عازلة في غزة. وقال أردوغان، الذي يدعو إلى إعادة الأراضي المحتلة إلى الفلسطينيين: "إن هذا عدم احترام للفلسطينيين".

وفيما يتعلق بخطط إسرائيل ملاحقة أعضاء حماس في تركيا، كما عبر مدير الشاباك مؤخرًا وفقًا لوسائل الإعلام، حذر أردوغان إسرائيل بقوله: "إنهم لا يعرفون الأتراك، ولا يعرفون تركيا، وسوف يدفعون ثمناً باهظاً إذا حاولوا ذلك".

كما تطرق الرئيس إلى مسألة شراء طائرات يوروفايتر تايفون من أوروبا. وقال إن المملكة المتحدة كان لها رد إيجابي لكن لديها "مشاكل" مع ألمانيا. وأضاف: "لدينا بدائل أخرى على أي حال".