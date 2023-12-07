أردوغان: نهدف إلى رفع حجم التجارة مع اليونان إلى 10 مليارات دولار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن تركيا تهدف إلى رفع حجم التجارة مع اليونان من 5.5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال لقائه نظيرته اليونانية إيكاتيريني ساكيلاروبولو في العاصمة أثينا، التي وصلها صباح اليوم في إطار زيارة رسمية تلبية لدعوة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأضاف أردوغان: "أعتقد أن اجتماع المجلس الاستراتيجي الرفيع سيكون وسيلة لتعزيز ومواصلة العهد الجديد بين تركيا واليونان"، مردفاً:"علينا أن نكون متفائلين، وهذا التفاؤل سيكون مثمراً في المستقبل".

وأعرب الرئيس التركي عن سعادته لزيارة أثنيا بعد مرور 6 سنوات على آخر زيارة.

من جانبها، قالت رئيسة اليونان إنه "من الضروري لأثينا وأنقرة تطوير الإرادة السياسية الإيجابية الحالية أكثر من أي وقت مضى".

والخميس، وصل الرئيس التركي أردوغان العاصمة اليونانية أثينا، وكان في استقباله في مطار أثينا الدولي وزير الخارجية اليوناني يورغوس يرابتريتيس.

والأربعاء، ذكر بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن الرئيس أردوغان وميتسوتاكيس سيترأسان الاجتماع الخامس لمجلس التعاون التركي اليوناني رفيع المستوى.

وأضاف البيان أن الاجتماع سيناقش العلاقات التركية اليونانية على كافة الأصعدة، وسبل تطوير العلاقات بين البلدين الجارين.