الرئيس التركي: نريد جعل بحر إيجة بحر سلام وتعاون

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، رغبة أنقرة في جعل "إيجة"، بحر "سلام وتعاون" من خلال خطوات مشتركة تقدم عليها مع اليونان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بالعاصمة أثينا، التي وصلهها صباح اليوم في زيارة رسمية.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: " نريد جعل إيجة بحر سلام وتعاون، ونود أن تكون تركيا واليونان مثالاً للعالم من خلال خطوات مشتركة سنقدم عليها".

وأضاف: "نرغب في حل مشاكلنا الحالية (تركيا واليونان) عبر الحوار البناء وحسن الجوار والجهود المشتركة في إطار القانون الدولي".

وأوضح أن التوصل إلى "حل عادل ودائم للقضية القبرصية على أساس الحقائق في الجزيرة سيصب في مصلحة المنطقة بأسرها".

وعن المحادثات التي أجراها مع ميتسوتاكيس، قال أردوغان: "تبادلنا وجهات النظر حول مواقفنا في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط وطلبنا من وزيري خارجيتنا بحث ما ناقشناه".

وأردف: "أكدت ضرورة توخي الحذر لمنع إنشاء معسكرات توفر المأوى للإرهابيين في اليونان".

وتطرق إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قائلا إنه "يحول الأحداث إلى عقاب جماعي لسكان غزة، وقتل 17 ألف مدني فلسطيني بريء يجرح الضمائر".

وفي وقت سابق الخميس، قال أردوغان، خلال لقائه نظيرته اليونانية إيكاتيريني ساكيلاروبولو، إن تركيا تهدف إلى رفع حجم التجارة مع اليونان من 5.5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار.