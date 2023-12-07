بحضور أردوغان.. تركيا واليونان توقعان سلسلة اتفاقيات في مختلف المجالات

وقعت تركيا واليونان، الخميس، سلسلة اتفاقيات في مختلف المجالات ضمن إطار الاجتماع الخامس لمجلس التعاون رفيع المستوى، المنعقد في أثينا بحضور الرئيس أردوغان.

ووقع وزير التعليم التركي يوسف تكين مع نظيره اليوناني كيرياكوس بيراكاكيس، اتفاقية تهدف إلى زيادة التعاون لتعليم احترافي بين الوزارتين.

كما وقعت الشركة المساهمة التركية لنقل الكهرباء "TEİAŞ"، والإدارة المستقلة لنقل الطاقة الكهربائية في اليونان "ADMHE"، مذكرة تفاهم بهدف تطوير الربط الكهربائي بين البلدين.

وأبرم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع وزير التنمية اليوناني كوستاس سكريكاس، مذكرة تفاهم لتبادل الخبرة والمعرفة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.

كما وقع الوزيران إعلانا مشتركا يهدف إلى التعاون بين الأمانة العامة اليونانية للبحث والابتكار "GGET"، ومؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي التركية "توبيتاك" (TÜBİTAK).

كما وقع فيدان مع وزيرة سياسة الأسرة والشؤون الاجتماعية اليونانية صوفيا زاهاراكي، مذكرة تفاهم في مجال الخدمات الاجتماعية تركز على الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومع نظيره اليوناني يورغوس يرابيتريتيس، وقع فيدان مذكرة تفاهم في مجال الرياضة تهدف للتعاون بين النوادي والاتحادات الرياضية في البلدين.

ووقع فيدان أيضا اتفاقية مع وزير التنمية الزراعية اليوناني ليفتيريس أفيناكيس، تنص على تبادل المعلومات الفنية في مجال الإنتاج الزراعي.

وفي مجال السياحة، وقع وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي مع نظيرته اليونانية أولغا كيفالوياني، إعلانا مشتركا ينص على التعاون في المجال السياحي.

كما وقع مسؤولون في البلدين إعلانا مشتركا لتأسيس المجلس الاقتصادي والتجاري المشترك، ينص على عقد اجتماع في إسطنبول بتاريخ 2 فبراير/ شباط المقبل، بهدف مناقشة قضايا التجارة والطاقة والنقل والسياحة.

أيضا تم توقيع إعلان مشترك يتعلق بالتعاون الجمركي بين البلدين، وآخر لتنظيم "هاكاثون" بشأن المناخ والبيئة يشارك فيه الطلاب والخريجون الشباب.

ووقع البلدان أيضا إعلانا مشتركا يتضمن العمل على إنشاء جسر حدودي ثان فوق نهر مريج.

وبهدف زيادة صادرات البضائع والخدمات، أبرم البلدان مذكرة تفاهم تنص على التعاون في هذا الصدد.

وفي مذكرة تفاهم وقعتها تركيا واليونان، تم تأكيد تشجيع الاستثمار، كما نصت مذكرة أخرى تم إبرامها على دعم المستثمرين في البلدين.