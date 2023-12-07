وزارة الدفاع التركية: نرفض هجمات إسرائيل العشوائية على غزة

أكدت وزارة الدفاع التركية، الخميس، رفضها التام لهجمات القوات الإسرائيلية التي تستهدف المنشآت الخدمية بشكل عشوائي في قطاع غزة الفلسطيني.

جاء ذلك في إفادة صحفية قدمها المستشار الإعلامي بوزارة الدفاع العقيد بالقوات البحرية زكي أق تورك، بأنقرة.

وأوضح أق تورك أن أنقرة تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتابع: "نؤكد مرة أخرى أننا لا نقبل أعمال العنف التي تقوم بها إسرائيل باستهداف المستشفيات والمدارس ودور العبادة ومخيمات اللاجئين والمدنيين بشكل عشوائي، واليوم، نواصل موقفنا ونهجنا الإنساني والعادل تجاه غزة".

وأضاف أق تورك أن التهديدات التي تطال السلام الاقليمي ستستمر، طالما تواصل إسرائيل هجماتها على قطاع غزة.

وأردف: ""نتطلع لإنهاء الاشتباكات فوراً، ووضع حد للقمع الذي يتعرض له الفلسطينيون، وإعلان وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع وبدء عملية سلام عادلة ودائمة على أساس مبدأ حل الدولتين".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 شهيداً، بينهم 7112 طفلاً و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.