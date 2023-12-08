وزارة الخارجية التركية ترحب باتخاذ أذربيجان وأرمينيا خطوات ملموسة لبناء الثقة

رحبت تركيا باتخاذ أذربيجان وأرمينيا خطوات ملموسة لبناء الثقة بينهما، مؤكدة رغبتها بأن يتم توقيع اتفاق سلام بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الجمعة، غداة إعلان باكو ويريفان التوصل إلى اتفاق حول اتخاذ خطوات مهمة لتعزيز الثقة بين الدولتين.

وقالت وزارة الخارجية التركية: "سعداء بقرار اتخاذ بعض الخطوات الملموسة لبناء الثقة بين البلدين، والذي تم الاعلان عنه في البيان المشترك الصادر عن الرئاسة الأذربيجانية ومكتب رئيس الوزراء الأرميني؛ ونؤيد قرار مواصلة المفاوضات حول اعتماد خطوات إضافية لبناء الثقة".

وأشار البيان إلى أن تركيا ترغب في توقيع أذربيجان وأرمينيا اتفاق سلام في أقرب وقت، والذي سيشكل أحد أهم التطورات لإقامة السلام والاستقرار الدائمين في جنوب القوقاز.

والخميس قال بيان مشترك صادر عن رئاسة أذربيجان ورئاسة وزراء أرمينيا أنه نتيجة للاجتماعات التي عقدت بين باكو ويريفان، تم التوصل إلى اتفاق لاتخاذ خطوات مهمة لتعزيز الثقة بين الدولتين.

وأضاف البيان: "تتفق أذربيجان وأرمينيا على أن هناك فرصة تاريخية لتحقيق السلام الذي طال انتظاره في المنطقة، وتؤكد الدولتان عزمهما تنظيم العلاقات وتوقيع اتفاق سلام على أساس احترام مبادئ السيادة ووحدة الأراضي".