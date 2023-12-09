وزير الخارجية التركي: واشنطن بقيت وحيدة في تأييد مواصلة الحرب على غزة

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن واشنطن ظلت وحيدة بخصوص تأييد مواصلة الحرب على غزة، وذلك تعليقاً على مشروع قرار وقف إطلاق النار، الذي اعترضت عليه الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، السبت، بعد لقاء مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في إطار لقاءاته مع أعضاء وفد الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، على هامش زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأوضح فيدان أنه في لقاء مجموعة اتصال غزة مع بلينكن، عبروا عن المأساة التي تعيشها غزة بكل وضوح، وأنهم باتوا ناطقين باسم تمرد الرأي العام العالمي حول هذه القضية.

وقال وزير الخارجية التركي إن "أعضاء مجموعة الاتصال أكدوا مراراً وتكراراً أن المأساة الإنسانية في غزة يجب أن تنتهي فورا وإن قتل إسرائيل للأبرياء يجب أن يتوقف".

وحول استخدام واشنطن حق الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة بمجلس الأمن الدولي الجمعة، قال فيدان: "أعرب أصدقاؤنا مرة أخرى عن أن أمريكا أصبحت الآن وحيدة في هذه القضية (استمرار الحرب على غزة)، خاصة في التصويت الذي أجري في الأمم المتحدة".

وأشار فيدان إلى أن الرأي العام العالمي برمته سيقُيّم الفيتو الأمريكي على مشروع القرار الذي قدمته 97 دولة من أصل 193 دولة.

وأردف :"لقد عبرنا في لقاءاتنا، أن النظام السياسي الأميركي أصبح الآن عاجزاً في القضايا المتعلقة بإسرائيل، ولذلك فإن إسرائيل تتصرف بتهور في هذه القضية وتواصل قمعها".

وأكد الوزير فيدان أن مجموعة الاتصال ستواصل عملها بشأن غزة دون انقطاع، وأنها ستستمر في كونها المتحدث الرسمي عن مشاعر الرأي العام العالمي بشأن هذه القضية.

وذكّر فيدان بأنهم سيتوجهون بعد الولايات المتحدة إلى كندا للقاء رئيس وزرائها، ووزير الخارجية الكندي، مضيفاً أنهم سيزورون بعد ذلك بعض دول الشمال.

وأضاف: "إننا نطرح موقفنا فيما يتعلق بالوضع في غزة بشكل واضح للغاية أمام محاورينا الأمريكيين، لقد أكدنا بوضوح شديد على خطورة الوضع (في غزة)، وأنه بات لا يُحتمل، وأوضحنا لهم (الولايات المتحدة) ما هي الخطوات التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد".